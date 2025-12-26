< sekcia Regióny
Do poľskej Muszyny sa z Popradu cestujúci dostanú vlakom každý víkend
Vlak zároveň nadväzuje na spojenia do Krynice a prvý ranný spoj z Popradu dokonca umožňuje aj prestup v Muszyne na vlak o 10.36 h smerom do Krakova.
Autor TASR
Poprad 26. decembra (TASR) - Vlak Beliansky expres vyráža v sobotu (27. 12.) na trať a každú sobotu a nedeľu bude spájať Poprad s poľskou Muszynou až do 22. februára 2026. Ako TASR informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová, Beliansky expres si za uplynulé roky získal priazeň slovenských aj poľských turistov.
„Ponúka nielen komfortnú a ekologickú formu dopravy, ale aj možnosť objaviť atraktívne miesta po oboch stranách hranice bez stresu z parkovania či dlhého šoférovania,“ skonštatovala Jeleňová.
Vlak je podľa nej ideálny na jednodňové výlety aj víkendové pobyty. Slováci sa môžu vybrať za poľskými kúpeľmi, gastronómiou či zimnou atmosférou Muszyny, poľskí návštevníci zase za krásami podtatranského regiónu. Cestovný poriadok je nastavený tak, aby umožňoval pohodlný návrat aj v ten istý deň.
Z Popradu vyráža Beliansky expres o 7.29 h a 15.29 h, do Muszyny prichádza o 9.10 h a 17.10 h. Opačným smerom odchádza z Muszyny o 10.00 h a 18.00 h s príchodom do Popradu o 11.40 h a 19.40 h.
„Počas jazdy vlak zastavuje aj v ďalších zaujímavých lokalitách, ako sú Studený Potok, Kežmarok, Spišská Belá, Podolínec, Stará Ľubovňa a Plaveč, vďaka čomu je ideálny aj na objavovanie menej známych miest severného Slovenska,“ doplnila Jeleňová.
Vlak zároveň nadväzuje na spojenia do Krynice a prvý ranný spoj z Popradu dokonca umožňuje aj prestup v Muszyne na vlak o 10.36 h smerom do Krakova.
Bližšie informácie o cestovných lístkoch sú zverejnené na webstránke kraja a Železničnej spoločnosti Slovensko.
Bližšie informácie o cestovných lístkoch sú zverejnené na webstránke kraja a Železničnej spoločnosti Slovensko.