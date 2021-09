Do popradských mestských ZŠ nastúpilo približne 4400 žiakov

Poprad 2. septembra (TASR) – Do deviatich popradských základných škôl nastúpilo vo štvrtok približne 4400 žiakov, z toho asi 500 prvákov. Presný počet bude podľa hovorkyne mesta Jarmily Hlaváčovej známy v polovici septembra.



"Všetkým žiakom prajem úspešný začiatok školského roka i keď viem, že bude ťažký pre všetkých, pre žiakov, učiteľov, rodičov, ale aj pre nás, pre zriaďovateľa, ale verím, že to zvládneme. Hlavne by som chcel všetkých poprosiť, aby boli k sebe tolerantní a aby pochopili aj nosenie rúšok a ďalšie obmedzenia, ktoré sme si nevymysleli my, ale sú nutné pre ochorenie COVID-19," povedal primátor Popradu Andrej Danko, ktorý navštívil ZŠ a MŠ na Tajovského ulici.



Rodičia museli pri nástupe žiaka do školy priniesť doklad o jeho bezpríznakovosti. "Otvárame školský rok s počtom 470 žiakov, dve prvácke triedy, v ktorých bude 48 žiakov a už sa veľmi tešíme a veríme, že bude nový školský rok úspešný," uviedla riaditeľka školy ZŠ s MŠ na Tajovského ulici Renáta Vlčková.



Samotné vyučovanie bude prebiehať v tradičnom režime. Rodičia majú podľa Hlaváčovej právo ospravedlniť dieťa maximálne na päť dní za sebou, ak je to viac, musia mať potvrdenie od lekára. Ak dieťa vymešká vyučovanie tri dni po sebe vrátane soboty, nedele a sviatku, musí priniesť potvrdenie o bezpríznakovosti, takisto aj zamestnanci. Zaočkované deti nebudú musieť ísť do karantény, ak budú mať v triede prípad infekcie. Inak trieda pôjde na 14 dní do karantény. Ministerstvo školstva umožnilo rodičom nechať si deti pred nástupom do školy otestovať.



"Okolo 55 percent rodičov prejavilo záujem o samotesty a v troch školách rodičia prejavili záujem o kloktacie testy. Kloktať by mali dnes doma, zajtra by nám mali prísť pozbierať vzorky a uvidíme, aká bude po pretestovaní situácia," vysvetlila vedúca odboru školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade Edita Pilárová.



Tento rok do popradských škôl nastúpilo okolo 500 prváčikov, ktorým vedenie mesta tak ako aj v minulosti poskytlo balíček so školskými potrebami v celkovej hodnote 30 eur.