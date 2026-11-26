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Do Popradu priletel anjel, ktorý je dominantou vianočnej výzdoby
Pôvodne mal pritom 13-metrový anjel na svoje miesto doraziť skôr, plány však samospráve skomplikovalo počasie a dostupnosť techniky.
Autor TASR
Poprad 26. novembra (TASR) - Na hlavný kruhový objazd v Poprade vo štvrtok opäť priletel anjel, ktorý je dominantou vianočnej výzdoby v najväčšom meste pod Tatrami. Inštaláciu za pomoci vrtuľníka sledovali priamo na mieste stovky ľudí. Viceprimátor mesta Boris Bahno pre TASR potvrdil, že prípravy na vianočné obdobie sú v plnom prúde, pričom s inštaláciou výzdoby začali v jednotlivých mestských častiach už pred troma týždňami.
Pôvodne mal pritom 13-metrový anjel na svoje miesto doraziť skôr, plány však samospráve skomplikovalo počasie a dostupnosť techniky. „Sme veľmi radi, že sa nám to nakoniec podarilo. Vieme, ako to ľudia vnímajú, ako im na tom záleží, lebo sú zvyknutí na kvalitnú výzdobu v meste. Chceli sme tento štandard dodržať,“ uviedol Bahno. Zložený povrch anjela pokrýva približne 42.000 svetelných LED bodov a súčasťou sochy sú aj svetelné stromčeky.
Pre prebiehajúcu rekonštrukciu Námestia svätého Egídia bude tohtoročná výzdoba v obmedzenom režime a ťažisko vianočných podujatí sa presunie na sídlisko Juh III k Aréne Poprad. „Z dôvodu rekonštrukcie námestia budeme v menšom režime tento rok. Presunuli sme jarmok aj zapaľovanie stromčeka k aréne. Je to aj z dôvodu vyššej koncentrácie obyvateľstva v tejto oblasti,“ vysvetlil viceprimátor.
Slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka aj výzdoby naprieč mestom spojené s primátorským punčom a kultúrnym programom sa pri aréne uskutoční 4. decembra. Samotný vianočný jarmok tam odštartuje 11. decembra. Okrem toho zostanú tradične vyzdobené kruhové objazdy a vybrané atrakcie v meste. Do budúcich rokov samospráva plánuje rozšíriť osvetlenie a výzdobu aj do centier ďalších mestských častí.
Pôvodne mal pritom 13-metrový anjel na svoje miesto doraziť skôr, plány však samospráve skomplikovalo počasie a dostupnosť techniky. „Sme veľmi radi, že sa nám to nakoniec podarilo. Vieme, ako to ľudia vnímajú, ako im na tom záleží, lebo sú zvyknutí na kvalitnú výzdobu v meste. Chceli sme tento štandard dodržať,“ uviedol Bahno. Zložený povrch anjela pokrýva približne 42.000 svetelných LED bodov a súčasťou sochy sú aj svetelné stromčeky.
Pre prebiehajúcu rekonštrukciu Námestia svätého Egídia bude tohtoročná výzdoba v obmedzenom režime a ťažisko vianočných podujatí sa presunie na sídlisko Juh III k Aréne Poprad. „Z dôvodu rekonštrukcie námestia budeme v menšom režime tento rok. Presunuli sme jarmok aj zapaľovanie stromčeka k aréne. Je to aj z dôvodu vyššej koncentrácie obyvateľstva v tejto oblasti,“ vysvetlil viceprimátor.
Slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka aj výzdoby naprieč mestom spojené s primátorským punčom a kultúrnym programom sa pri aréne uskutoční 4. decembra. Samotný vianočný jarmok tam odštartuje 11. decembra. Okrem toho zostanú tradične vyzdobené kruhové objazdy a vybrané atrakcie v meste. Do budúcich rokov samospráva plánuje rozšíriť osvetlenie a výzdobu aj do centier ďalších mestských častí.