Do Popradu sa vracia taliansky festival, prinesie folklór zo Sardínie

Poprad 9. júna (TASR) - Najväčší taliansky festival na Slovensku Viva Italia opäť prinesie do Popradu gastronómiu a hudbu. Tento rok sa môžu návštevníci v rámci 12. ročníka tešiť aj na folklór zo Sardínie. Fabio Bortolini z občianskeho združenia Pre mesto, ktoré podujatie organizuje, informoval, že od stredy 11. júna do soboty 14. júna bude na Námestí sv. Egídia niekoľko desiatok stánkov s talianskymi špecialitami a produktmi.



„Unikátne bude v sobotu večer aj premietanie zápasu Slovensko-Taliansko v rámci majstrovstiev Európy vo futbale hráčov do 21 rokov na veľkoplošnej obrazovke na námestí,“ upozornil Bortolini. Tento ročník bude venovaný ľudovej tvorbe. Organizátori v spolupráci s Podtatranským múzeom v Poprade pripravili aj výstavu - Utkaná identita - Tradičný ľudový odev spod hôr Sardínie a Slovenska. „Prinesie autentický pohľad na sardínske ľudové umenie, tradície a tkané textílie ako odraz miestnej kultúrnej identity,“ priblížila riaditeľka múzea Zuzana Homolová. Zároveň odprezentujú aj odevy z regiónov Liptov a Spiš. Výstavu môžu návštevníci vidieť od 11. do 30. júna.



Novinkou bude prezentácia ďalšieho talianskeho regiónu Umbria. Pripravený je aj gurmánsky večer pod taktovkou Ady Stifani z Perugie - prvej ženy v regióne Umbria s michelinskou hviezdou a LadyChef Zuzany Sisákovej z Popradu. Na festivale bude mať zastúpenie aj región Tokaj. Na štyroch pódiách sa vždy od 17.30 h do 22.30 h predstavia takzvané street-bands BB Band a Woodnite Band. Hudobnou novinkou bude kapela Crispy Jam a speváčka Alice Berria zo Sardínie. Chýbať nebudú ani slovenskí umelci Chris Ellys či skupina Girls from the Moon. Predstavia sa tiež folklórne zoskupenia Tempio a Monti, ktoré doplní Sardínčan Pietro Cossu. Kino Tatran ponúkne návštevníkom premietanie talianskej kinematografie.



Hlavnou myšlienkou festivalu je podľa Bortoliniho prepojiť spoluprácu podtatranského regiónu, Prešovského samosprávneho kraja so Sardíniou aj do ďalšej konkrétnej podoby. Okrúhly stôl preto bude vo štvrtok 12. júna venovaný možnosti zriadenia leteckého spojenia medzi Popradom a sardínskym mestom Olbia. Upevniť vzťahy má aj inštitucionálna večera festivalu, ktorá sa uskutoční vo Vysokých Tatrách v spolupráci s hotelovými školami zo Sardínie, Kežmarku a Trebišova.



„Festival Viva Italia už má pevné miesto medzi TOP podujatiami roka v našom meste. Dá sa povedať, že nám prináša do Popradu leto v kolorite pravej talianskej atmosféry. Verím, že aj tento rok zaznamenáme tisícky spokojných návštevníkov,“ skonštatoval primátor Popradu Andrej Danko.