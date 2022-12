Do Popradu sa vracia Tradičný vianočný jarmok

Poprad 14. decembra (TASR) - Po dvojročnej prestávke vynútenej pandémiou sa do centra Popradu vracia Tradičný vianočný jarmok. Jeho 19. ročník začína v stredu a potrvá do soboty (17. 12.). Informovala o tom samospráva na sociálnej sieti s tým, že ide o jedno z najnavštevovanejších predvianočných podujatí nielen v meste, ale aj v blízkom okolí.



"Jarmok patrí medzi najkrajšie vianočné udalosti na Slovensku. V tomto roku sa môžu návštevníci tešiť až na 155 stánkov s občerstvením, vianočnými dobrotami, tradičnými ľudovými výrobkami a iným vianočným sortimentom," informuje mesto. Námestie sa tento rok zaplní stánkami už od Vajanského ulice pri Podtatranskom múzeu a predajcovia nebudú chýbať ani na vyzdobenej ulici 1. mája. Okrem potravín si budú môcť návštevníci zakúpiť aj výrobky z prútia, dreva, vianočné ozdoby i stromčeky, tradičné perníky, ručne maľované sklo a keramiku či rôzne druhy oblečenia.



"V niektorých zónach námestia spestria program svojimi vystúpeniami aj ľudoví umelci. To všetko spolu s bohatou a výnimočnou vianočnou výzdobou vytvorí na popradskom námestí jedinečnú atmosféru Vianoc," uzatvára mesto.