Do poslaneckých lavíc zasadne v Trenčianskom kraji 16 nováčikov

Trenčín 30. októbra (TASR) - Do 44 poslaneckých lavíc Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) zasadne v novom volebnom období 28 poslancov z dosluhujúceho krajského parlamentu. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



V zastupiteľstve bude 19 poslancov nezávislých (43,18 %), rovnaký počet i percento poslancov bude mať koalícia Smer-SD, Hlas-SD, Sme rodina, SNS. Pravicová koalícia KDH, SaS, OKS, Dobrá voľba a Umiernení, Spolu, ODS - Občianski demokrati Slovenska, Šanca bude mať v krajskom parlamente päť poslancov (11,36 %), jedného poslanca (2,27 %) bude mať strana Starostovia a nezávislí kandidáti.



V budúcom krajskom zastupiteľstve bude deväť žien (20,45 %). V porovnaní s dosluhujúcim zastupiteľstvom ich bude o dve menej. Okresy Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom a Považská Bystrica nebudú mať v Zastupiteľstve TSK v nasledujúcom volebnom období ani jedinú ženu. Naopak, okres Bánovce nad Bebravou budú zastupovať iba ženy.



Za okres Bánovce nad Bebravou sa do krajského parlamentu dostali Zuzana Mačeková, Mária Hajšová, Rudolfa Novotná. Ilavský okres budú zastupovať Peter Wolf, Peter Marušinec, Viliam Cíbik, Juraj Hort a okres Myjava Pavel Halabrín a Jaroslav Ciran.



V okrese Nové Mesto nad Váhom zvolili za poslancov Jozefa Trstenského, Dušana Bublavého, Mariána Moru, Jána Bielika a Michala Barteka. Z okresu Partizánske budú v krajskom zastupiteľstve Jozef Božik, Iveta Randziaková, Erich Dvonč.



Považskobystrický okres budú v zastupiteľstve hájiť Karol Janas, František Matušík, Igor Steiner, Andrej Péli a Roman Španihel.



Prievidzský okres bude mať v krajskom parlamente najviac, desať poslancov - Zuzana Baková, Jozef Stopka, Michal Ďureje, Richard Takáč, Eleonóra Porubcová, Ladislav Smatana, Petra Hajšelová, Peter Oulehle, Ladislav Procházka a Ján Daňo. V Púchovskom okrese zvolili trojicu Roman Hvizdák, Katarína Heneková a Milan Panáček.



Trenčiansky okres budú v zastupiteľstve hájiť Jozef Habánik, Šimon Žďárský, Tomáš Vaňo, Miroslav Baco, Peter Daňo, Mária Machová, Miloš Mičega, Stanislav Svatík, Eduard Filo.