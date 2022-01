Do potoku Vydrica v bratislavských lesoch sa vrátila vydra riečna

Bratislava 3. januára (TASR) - Do potoku Vydrica v bratislavských mestských lesoch sa po dlhých rokoch vrátila vydra riečna. Pracovníci Mestských lesov v Bratislave na konci roka 2021 zistili na jednom z rybníkov v lesoparku pobytové znaky tohto vodného cicavca.



Pracovník environmentálnej výchovy Mestských lesov v Bratislave Michal Noga priblížil, že na Slovensku bola v minulosti vydra intenzívne prenasledovaná a z nížinných oblastí juhozápadného Slovenska, ako i Malých Karpát takmer úplne vymizla.



"V 90. rokoch minulého storočia sa začalo toto územie opätovne osídľovať – pribúdali údaje zo Záhoria, od Dunaja a zo Žitného ostrova. V Mestských lesoch v Bratislave sme po nej posledné roky intenzívne pátrali, no, žiaľ, bez výsledku. Všetko sa to zmenilo posledné dni minulého roka," skonštatoval s tým, že sa im podarilo objaviť zvyšky potravy a trus, ktorý má špecifický rybací pach.



Výskyt vydry vo Vydrici aktuálne sledujú aj pomocou fotopascí. Toto územie bratislavských mestských lesov je však významným rekreačným miestom a návštevnosť tam je veľmi vysoká v každom ročnom období. "Veríme, že vydra si tu nájde tiché a pokojné miesta a opäť sa stane trvalou súčasťou fauny bratislavský mestských lesov," podotkol Noga.



Vydra riečna nie je jediný chránený živočích, ktorý osídľuje Vydricu. Stretnúť tam možno bociana čierneho, trasochvosty horské, hniezdi tam tiež asi 15 párov kačíc divých. V potoku sa nachádza jeden z najvzácnejších živočíchov - rak riavový. "Je skutočne vzácny, celoslovenská populácia žije v niekoľkých potokoch v južnej časti Malých Karpát, Vydrica je jedným z nich," spresnil Noga.