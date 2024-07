Do povstania sa zapojili skoro všetci v Klenovci, ukrývali tisíce ľudí

Klenovec 31. júla (TASR) - Obec Klenovec v severnej časti okresu Rimavská Sobota patrila počas Slovenského národného povstania (SNP) i po jeho potlačení k najvýznamnejším centrám odboja v regióne. Do povstania sa tam zapojila takmer celá dedina, neskôr miestni poskytli útočisko ľuďom utekajúcim pred postupujúcimi nemeckými jednotkami. Nemci nakoniec obec obsadili, desiatky ľudí poslali do koncentračných táborov. Pre TASR to uviedla knihovníčka obecnej knižnice v Klenovci Eva Biela.



Prípravy na SNP v Klenovci sa začali niekoľko týždňov pred jeho samotným vypuknutím. Ako sa uvádza v obecnej kronike, do Klenovca boli pár dní pred povstaním privezené ťažké i ľahké guľomety, 750 pušiek, 1500 nemeckých granátov a 40.000 nábojov. Do SNP a odboja sa podľa miestnej knihovníčky zapojila takmer celá dedina.



"V Klenovci bolo toľko mužov ochotných bojovať, že nakoniec bolo zbraní málo, takže sa nedostalo všetkým. Zapájalo sa aj dosť žien, aj tie boli nápomocné. Do dediny sa dovážal zdravotnícky materiál aj potraviny, robili sa aj finančné zbierky," priblížila Biela.



V Klenovci počas SNP vychádzali i povstalecké noviny, v dedine a okolí pôsobilo viacero partizánskych skupín. "Snažili sa sabotovať nemecké jednotky a robiť rôzne výpadky," uviedla Biela s tým, že častým cieľom bola napríklad železnica smerujúca na Tisovec.



Na jeseň a začiatkom zimy 1944 sa v Klenovci sústredilo aj veľké množstvo ľudí, ktorí utekali pred postupujúcimi nemeckými jednotkami. Útočisko im poskytli miestni obyvatelia z tamojších lazov, ktoré sa v Klenovci nazývajú kolešne. Podľa knihovníčky Klenovčania takto ukrývali od 2000 do 3000 ľudí.



Do Klenovca sa Nemci dostali po potlačení SNP, obec obsadili koncom roka 1944. Miestnych zradil Antonín Vazač, prezývaný Antek, ktorý sa infiltroval do partizánskej skupiny, no súčasne donášal Nemcom.



"Pod zámienkou, že kontrolujú doklady, nahnali Klenovčanov v noci na Silvestra do kostola a kultúrneho domu. Partizáni a tí, ktorí pomáhali partizánom, boli odvezení do koncentračného tábora. Bol medzi nimi aj spisovateľ Vladimír Mináč," priblížila Biela.



Odkaz povstania a padlých partizánov v Klenovci a na okolitých kopcoch dodnes pripomína viacero pamätníkov, jeden z nich sa nachádza aj na námestí pred obecným úradom. V Klenovci sa tiež nachádza sovietsky tank či delo, ktoré tam pribudli koncom 60. rokov minulého storočia pri príležitosti výročia SNP.