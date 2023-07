Do práce na bicykli najazdili cyklisti tento rok v Trenčíne 341.054 km

Trenčín 28. júla (TASR) – V Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) najazdili cyklisti v tohtoročnej celonárodnej kampani Do práce na bicykli 341.054 kilometrov. V rámci Slovenska TSK obhájil minuloročnú tretiu priečku. Informovala o tom hovorkyňa TSK Lenka Kukučková.



Do kampane sa podľa nej v tomto roku zapojilo v TSK 2099 jednotlivcov, ktorí absolvovali spolu 39.225 jázd. Životné prostredie uchránili o viac ako 85.000 kilogramov oxidu uhličitého.



Podľa krajského cyklokoordinátora Ondreja Repku sa tento rok do kampane zapojilo aj 48 zamestnancov TSK v 12 cyklistických tímoch. Tí spolu počas 870 jázd najazdili do práce a z práce na bicykli 8332 kilometrov, čím ušetrili 2083 kilogramov oxidu uhličitého.