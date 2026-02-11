< sekcia Regióny
Do prehliadky kraslíc v B. Bystrici sa prihlasuje do 23. februára
Autor TASR
Banská Bystrica 11. februára (TASR) - Stredoslovenské múzeum (SSM) v Banskej Bystrici vyhlásilo po dvoch rokoch celoslovenskú súťažnú prehliadku kraslíc To vajíčko maľovanô. V Thurzovom dome sa uskutoční od 12. marca do 19. apríla a priestor na prezentáciu svojich kraslíc môže využiť každý, kto sa venuje tomuto jedinečnému ľudovému umeniu. Termín na prihlásenie je do 23. februára. TASR o tom informovala PR manažérka múzea Dana Kurtíková.
„Výstavu To vajíčko maľovanô v našej pôsobnosti úspešne organizujeme už dlhé roky. Tento rok sme sa rozhodli výstavu rozdeliť na súťažnú prehliadku a výstavu. Výstavu s najstaršími kraslicami, ktoré máme v zbierkovom fonde, si budú môcť návštevníci po prvýkrát pozrieť v Mestskom kultúrnom stredisku na Sliači. Súťažná prehliadka bude v Thurzovom dome. Aj takto sa snažíme sprístupniť kraslice a ich spôsoby zdobenia širokej verejnosti, najmä našim budúcim generáciám. Zároveň prezentujeme vzácnych ľudí, ktorí sa i napriek dnešnej rýchlej dobe dokážu a chcú venovať tomuto jedinečnému umeniu,“ priblížil riaditeľ SSM Marcel Pecník.
Do celoslovenskej súťažnej prehliadky kraslíc zdobených všetkými známymi technikami sa môžu záujemcovia prihlásiť a poslať svoje výrobky, maximálne však desať kusov kraslíc, spolu s vyplneným formulárom do 23. februára poštou alebo doručiť osobne do pokladne Thurzovho domu. V prípade viacerých techník je počet kraslíc z každej techniky päť kusov. Formulár je k dispozícii na webstránke SSM.
Súťaží sa v dvoch kategóriách, prvou sú tradičné techniky zdobenia kraslíc, ako batikovanie, voskovanie, leptanie, vyškrabovanie, oblepovanie, odrôtovanie, okúvanie. Druhou kategóriou sú súčasné techniky zdobenia kraslíc, ako madeira, richelieu, vitráž, découpage, fabergée, maľovanie olejovými alebo temperovými farbami, fixami. Každý návštevník dostane k zakúpenej vstupenke hlasovací lístok, na ktorý napíše meno výrobcu kraslíc, ktorému dáva svoj hlas.
„Hlasovanie bude prebiehať do 12. apríla. Vyhodnotenie súťaže odbornou porotou, ako i zverejnenie výsledkov hlasovania návštevníkov a odovzdávanie ocenení sa uskutoční 15. apríla v Thurzovom dome. Účasť na prehliadke je bezplatná, veríme, že sa prihlási čo najviac krasličiarov a sviatky jari a s nimi späté tradície privítame takýmto netradičným spôsobom,“ doplnila etnologička múzea Jana Koltonová.
