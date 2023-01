Prenosnú volebnú schránku využívajú banskobystrickí väzni i pacienti

Banská Bystrica 21. januára (TASR) – O možnosť hlasovať v sobotňajšom referende prostredníctvom prenosnej volebnej schránky požiadalo v Banskej Bystrici 120 ľudí. Sú medzi nimi i väzni či pacienti hospitalizovaní v nemocniciach na území mesta. Pre TASR to uviedla vedúca organizačného oddelenia Mestského úradu v Banskej Bystrici Helena Koreňová.



"V Banskej Bystrici sú to dve väznice, v oboch je to po 20 voličov. V dvoch nemocniciach je to dohromady asi 15 pacientov," priblížila Koreňová. Ako dodala, o možnosť hlasovať v referende do prenosnej volebnej schránky požiadali aj viacerí seniori zo zariadení sociálnych služieb na území mesta. Podmienkou je, aby mal volič v zariadení vedený trvalý pobyt, hlasovať budú v spoločnej miestnosti alebo pri svojom lôžku.



Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky je určené najmä pre ľudí, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nevedia osobne dostaviť do volebných miestností. "K týmto voličom prídu dvaja vyslaní členovia okrskovej komisie s prenosnou urnou," priblížila Koreňová. O takýto spôsob hlasovania môžu občania požiadať telefonicky aj v sobotu do 18.00 h.



V Banskej Bystrici bolo pre referendum otvorených 78 volebných okrskov a volebných miestností. O špeciálny spôsob hlasovania z dôvodu ochorenia COVID-19 nepožiadal na území mesta žiadny volič.



Ľudia sa v sobotňajšom referende môžu vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením Národnej rady SR. Má to zabezpečiť zmena ústavy.