Do prepravnej služby Svetielka nádeje pribudlo auto pre choré deti

Banská Bystrica 7. novembra (TASR) - Občianske združenie (OZ) Svetielko nádeje, ktoré funguje pri Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici, ukončilo v utorok zbierku Auto nádeje. Vďaka novému autu, financiám na pohonné látky a servis bude môcť efektívnejšie prepravovať onkologicky choré deti na liečbu. TASR o tom informovala Katarína Michalčíková zo združenia.



Svetielko nádeje, ktoré už 21 rokov pomáha zlepšovať a skvalitňovať život detí a mládeže s onkologickým alebo iným vážnym ochorením ako aj ich rodinám, odštartovalo koncom septembra 45-dňovú zbierku na kúpu nového auta do svojej prepravnej služby.



"Prvotný cieľ 45.000 eur sa podarilo dosiahnuť v predstihu. Preto OZ mohlo pridať ďalší cieľ, a to 20.000 eur na ročné náklady na pohonné látky do prepravnej služby a 5000 eur na ďalšie náklady ako je STK alebo servis," uviedla Michalčíková.



Automobilovými pretekmi v Banskej Bystrici a fitness výzvou podporili zbierku Svetielka nádeje aj top influenceri z rebríčka Forbes, profesionálny kondičný tréner Maroš Molnár a automobilový publicista a pretekár Rasťo Chvála.



Ako Michalčíková pripomenula, Svetielko nádeje poskytuje okrem ďalších služieb i bezplatnú prepravu detským onkologickým pacientom a osobe, ktorá ich sprevádza na hospitalizácie, ambulantnú liečbu a kontrolné vyšetrenia už od roku 2008. Prepravu zabezpečuje tiež na liečbu v zahraničí a ak je to nevyhnutné, aj počas víkendov, kedy sú šoféri v pracovnej pohotovosti. Ak je požiadaviek viac, ako sú kapacitné možnosti, prihliada sa na zdravotný stav malého pacienta, vzdialenosť bydliska či sociálnu situáciu rodiny.