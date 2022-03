Do Prešova postupne prichádza ďalších deväť nových autobusov

Prešov 21. marca (TASR) - Do areálu Dopravného podniku mesta Prešov (DPMP) postupne prichádzajú ďalšie nové autobusy. Ide o šesť kĺbových autobusov a tri štandardné autobusy. Vozidlá s naftovým pohonom sú súčasťou 15-kusovej dodávky, pričom prvých šesť autobusov už slúži cestujúcim od októbra minulého roka. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.



Autobusy sú podľa nej vybavené naftovým motorom, ktorý spĺňa najnovšiu emisnú normu Euro 6D. "Pohodlie cestujúcim zabezpečujú pohodlné sedačky s typickým modro-žltým čalúnením. Cestujúci si označia cestovné lístky v novom type označovačov, ktoré už sú technicky predpripravené na bezkontaktnú platbu kartou," povedala Šitárová.



O informovanosť sa starajú plnofarebné LCD displeje, ktoré sa využívajú prednostne na zobrazovanie aktuálnych oznamov a informácií z MHD. Cestujúci tiež môžu využiť USB nabíjačky rovnomerne rozmiestnené v interiéri autobusov a nechýba tiež bezpečnostný kamerový systém, ktorý sníma nielen interiér, ale aj priestor pred vozidlom.



Celkovú dodávku tvorí 15 autobusov, z toho desať kĺbových a päť štandardných. Postupne nahradia najstaršie autobusy, ktoré sú za hranicou životnosti a nespĺňajú súčasné štandardy modernej MHD.



"Kúpna cena za jeden autobus SOR NB 12 City bola 195.000 eur bez DPH, kĺbový autobus SOR NB 18 City stál 278.000 eur bez DPH. Financovanie prvých šiestich vozidiel, ktoré boli zaradené do premávky ešte v októbri, bolo z 95 percent zabezpečené pomocou Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), zvyšných päť percent pokryl DPMP," priblížila Šitárová.



Financovanie deviatich autobusov, ktoré prichádzajú v týchto dňoch do Prešova, je zabezpečené z vlastných zdrojov DPMP.



Zaradením nových autobusov sa podľa Šitárovej podarí zabezpečiť na 100 percent nízkopodlažnú MHD, čo znamená, že všetky spoje autobusových liniek budú vykonávané plne nízkopodlažnými, respektíve "low-entry" vozidlami. V premávke je aktuálne posledný "schodíkový" autobus typu Karosa B 961E, s ktorým predbežne plánujú rozlúčkovú jazdu pre verejnosť v júni tohto roka. Trolejbusová doprava je plne nízkopodlažná už od jesene roku 2020.