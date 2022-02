Do Prešova zavíta americká kapela, inšpirujú sa ňou aj študenti

Prešov 11. februára (TASR) – Do Prešova zavíta v júni americká kapela Postmodern Jukebox. Inšpiráciou bude aj pre slovenských študentov, ktorí po jej vzore budú pretvárať slovenskú pieseň do džezovej podoby. Ide o súčasť projektu, ktorý realizuje Park kultúry a oddychu (PKO) v Prešove. Zapojení sú doň študenti a pedagógovia škôl z Prešova a jednou z aktivít bude aj uvažovanie mladých ľudí nad témami inakosti, rôznorodosti, podobnosti medzi Slovenskom a Spojenými štátmi americkými a ďalšími socio-spoločenskými témami.



Projekt, ktorý je sčasti vzdelávací, podporila americká ambasáda na Slovensku. "Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Prešove pripravuje slovenskú pieseň, ktorú pretvárajú do džezového štýlu po vzore spomenutej americkej kapely. Študenti vytvoria a nahrajú pieseň presne tak, ako začínal Postmodern Jukebox, aby pochopili, že sa dá aj z obývačky začať s dobrou myšlienkou a nápadom. Následne sa stretnú s muzikantmi. Počas koncertu sa predstavia aj s ich skladbou," uviedla pre TASR riaditeľka PKO Barbora Rusiňáková.







Ako ďalej povedala, oslovili aj študentov Prešovskej univerzity v Prešove a študentov Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove, ktorí pripravujú sériu esejí na socio-spoločenské témy. "Majú ukázať, ako mladí ľudia z Prešova uvažujú nad témami minorít, inakosti, rôznorodosti medzi Slovenskom a USA, poprípade nejakých podobností. Mala by vzniknúť séria textov, ktoré ukážu myšlienkové pochody mladých ľudí z Prešova," povedala Rusiňáková.







Skladbu budú nahrávať koncom mája a eseje budú hotové v lete a následne ich poskytnú všetkým školám v rámci Prešovského kraja. "Budú slúžiť ako podklad pre učiteľov jazykov a slovenčiny, ktorí dokážu s myšlienkami mladých ľudí pracovať a ďalej ich analyzovať," skonštatovala riaditeľka.



Postmodern Jukebox pretvára popové skladby do štýlu džezu a swingu. "Majú za sebou veľmi zaujímavý príbeh, keďže začali z obývačky klaviristu Scotta Bradleeho, ako autora myšlienky, ktorý nebol nejakým zásadným spôsobom známy,“ priblížila Rusiňáková. To by podľa nej mala byť aj myšlienka, ktorá premostí ich príchod do Prešova, "že sa dá sa začať kedykoľvek s dobrým nápadom a kvalitnou produkciou".