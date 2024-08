Do Prešovského cyklomaratónu sa zaregistrovalo viac ako 320 cyklistov

Prešov 30. augusta (TASR) - Do desiateho ročníka Prešovského cyklomaratónu sa zaregistrovalo viac ako 320 cyklistov, čo je najviac od vzniku podujatia. Uskutoční sa v sobotu (31. 8.). Hlavným cieľom organizátorov je aj toto leto motivovať Prešovčanov k podpore zdravia prostredníctvom športovej aktivity. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.



Cyklomaratón bude mať dva okruhy. Maratónsky s dĺžkou 42 kilometrov a mestský s dĺžkou 17 kilometrov.



Maratónskeho okruhu sa zúčastnia 15- a viacroční cyklisti, do 18 rokov v sprievode zákonného zástupcu. "V tomto okruhu pôjde o najlepší čas. Začne sa o 14.00 h pred budovou historickej radnice na Hlavnej ulici. Cieľ bude v areáli prešovského velodrómu na Športovej ulici," povedala Šitárová.



Mestského okruhu sa zúčastnia desať- a viacroční cyklisti. Deti musia byť v sprievode zákonného zástupcu. "V tomto okruhu nie je dôležitý čas. Začne sa o 14.30 h a bude mať štart aj cieľ v areáli Velodrómu na Športovej ulici," vysvetlila Šitárová.



Novinkou tohtoročného Prešovského cyklomaratónu bude cykloburza v areáli velodrómu na Športovej ulici v čase od 12.00 h do 16.00 h.



Podujatie sa uskutoční pod záštitou primátora mesta Prešov Františka Oľhu, predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského a primátorov miest Sabinov a Veľký Šariš.