Do Prešovského Montmartre sa môžu zapojiť náhodní okoloidúci

Prešov 29. júna (TASR) – Festival pouličného umenia Prešovský Montmartre 2021, ktorý sa v týchto dňoch koná v Prešove, ponúka množstvo podujatí, a to vrátane výtvarných workshopov, do ktorých sa môžu aktívne zapojiť náhodní okoloidúci. Festival potrvá do piatka a organizuje ho kultúrna organizácia Parku kultúry a oddychu v Prešove galéria Caraffka.



Väčšina podujatí sa koná pri mestskej galérii Caraffka na Floriánovej ulici. Prešovčania si môžu vychutnať rôzne druhy umenia aj formáty, ktorými chcú organizátori potešiť a prizvať k interakcii všetky vekové kategórie.



Stredajší (30. 6.) program bude v duchu posledného školského dňa s programom, ktorý je venovaný najmä školákom, ktorým začínajú prázdniny.



„Najmenší sa môžu tešiť na balónovú šou, svoj talent predvedú aj deti z prešovského Centra pre rodiny a deti. Divadlo zo sídliska sa prvýkrát na našom festivale predstaví rozprávkou Ako prišiel Jano k rozumu a zlého človeka na dobré obrátil. Pripravený je i výtvarný workshop, na ktorom si bude možné vyrobiť bábky s Babadlom," priblížila vedúca galérie Caraffka Janette Langová s tým, že pre najmilších, najtalentovanejších a najšikovnejších návštevníkov majú pripravené aj vysvedčenia.



V piatok Jarkovú ulicu rozozvučí aj starý jarmočný nástroj – flašinet a divadlo z kufra. Vždy v podvečer približne od 17.00 h sa uskutočnia rôzne koncerty.



„Tak ako každý rok, vystúpia aj súbory, ktoré fungujú pod hlavičkou PKO, a to Detský folklórny súbor Šarišanček a Diridonky. Vo štvrtok (1. 7.) a v piatok sa uskutočnia remeselné trhy, na ktorých budú môcť ľudia obdivovať hand made výrobky. V spolupráci s OZ Podaj ďalej sa každý deň uskutoční aj podujatie Podaj ďalej knihu," dodala Langová.