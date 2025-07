Do Prešovskej detskej univerzity sa zapojilo takmer 230 detí

Prešov 2. júla (TASR) - Aktuálny 18. ročník Prešovskej detskej univerzity (PDU), ktorú organizuje Prešovská univerzita (PU) v Prešove, sa nesie pod názvom Svet gombička. Asociuje nielen dobré žitie vo svete, ale je najmä apelom na 80. výročie založenia Organizácie Spojených národov (OSN). TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Mária Dudová-Bašistová.



„Tento rok si pripomíname 80 rokov založenia OSN, čo je aj naším hlavným mottom. Preto i tohtoročná detská univerzita je zameraná viac politologicky,“ uviedol Martin Javor, riaditeľ Centra celoživotného a kompetenčného vzdelávania (CCKV) PU a jeden z hlavných organizátorov PDU. Podľa Stanislavy Šuščákovej z CCKV PU ide tiež o pomyselný odkaz na spájanie. „Ako gombička spája, tak aj OSN spája všetky štáty,“ povedala.



Aktuálny ročník, ktorý sa koná od pondelka (30. 6.) do piatka (4. 7.), je zameraný na oblasť politológie, ale prinesie aj rôzne informácie z prírody. Deti si budú môcť vyrábať vlajky, motýle, naučia sa viac o minulosti a niekdajších cechoch, hrade, spestrením je skupina historického šermu či stále aktuálna prednáška dnešnej doby o digitálnom detoxe. Novinkou tohto ročníka je matematika.



PDU prebieha najmä v interiéri a exteriéri PU, ale malí študenti zavítajú i do krajského múzea. Taktiež ich prídu navštíviť pracovníci z krajskej organizácie cestovného ruchu a bližšie im priblížia projekt Legendarium.



Tento rok sa vzdeláva 133 bakalárčekov a 91 magisterčekov. „Každý rok k nám prichádza plno detí, o ktoré sa stará náš už zohratý tím. Verím, že tu nadviažu nové priateľstvá, zažijú príjemný čas a hlavne ich chceme učiť cez dejiny, politológiu, skrz rôzne tvorivé dielne tomu, že demokracia, ktorú máme, nevznikla len tak, no bolo potrebné o ňu bojovať. Prostredníctvom tohto ročníka sa budeme snažiť predstaviť celé moderné dejiny až dosiaľ. Deti by si mali odniesť základné znalosti o vývoji sveta aj geografických, historických i politických faktoch,“ doplnil Javor.



Počas aktuálneho týždňa sa vzdelávajú žiaci v rámci bakalárčeka (prvý stupeň ZŠ) a magisterčeka (druhý stupeň ZŠ). Vzdelávanie deti ukončia záverečnou prácou a vyvrcholením PDU bude piatková slávnostná promócia.