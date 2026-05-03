Do priemyselného parku v R. Sobote bude jazdiť viac autobusov
Zmeny v autobusovej doprave pri Rimavskej Sobote prinesú dva páry úplne nových autobusových spojov a desiatku ďalších úprav.
Autor TASR
Rimavská Sobota 3. mája (TASR) - Do priemyselného parku v Rimavskej Sobote bude od pondelka (4. 5.) jazdiť viac autobusov. Zmeny v autobusovej doprave v okolí mesta sú reakciou na požiadavky spoločnosti Winkelmann Building + Industry, ktorá v miestnom priemyselnom parku spúšťa svoju výrobu. TASR o tom informovala vedúca útvaru marketingu a komunikácie Integrovaného dopravného systému (IDS) Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková.
Zmeny v autobusovej doprave pri Rimavskej Sobote prinesú dva páry úplne nových autobusových spojov a desiatku ďalších úprav. Cieľom má byť zlepšenie dochádzania do priemyselného parku v Rimavskej Sobote.
„Zmeny začnú platiť od pondelka a týkajú sa zabezpečenia dopravy zo smerov Hnúšťa, Poltár, Lučenec, Tornaľa a Gemerský Jablonec, vrátane všetkých nácestných zastávok v obciach na ich trase. Spoje sú plánované tak, aby sa ľudia dostali do priemyselného parku s najviac jedným prestupom v rámci regionálnej autobusovej dopravy,“ priblížila Štepáneková.
V súvislosti so zmenami pribudne na existujúce linky i nová zastávka Rimavská Sobota, Priemyselný park. Upravovali sa aj časy odchodov autobusov tak, aby zodpovedali začiatkom a koncom pracovných zmien v podniku nemeckého investora. Spoje do priemyselného parku upravuje aj mesto Rimavská Sobota v rámci mestskej hromadnej dopravy.
„Cieľom je nielen zabezpečiť dopravu pre zamestnancov nového závodu, ale aj prispieť k tomu, aby ľudia z celého širokého okolia Rimavskej Soboty mohli nastúpiť do zamestnania bez potreby vlastného automobilu,“ uviedol riaditeľ IDS BBSK Radoslav Vavruš.
Nemecký investor v Rimavskej Sobote spúšťa závod na výrobu kovových zásobníkov teplej vody pre systémy tepelných čerpadiel a ďalšie vykurovacie riešenia. Firma v konečnej fáze počíta s približne 450 zamestnancami. Slávnostné otvorenie závodu je naplánované na 17. júna.
