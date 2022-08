Do Prievidze sa po dvojročnej prestávke vráti Banícky jarmok

Prievidza 4. augusta (TASR) - Tradičný Banícky jarmok sa v septembri po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou nového koronavírusu vráti do Prievidze. Headlinermi 36. ročníka podujatia, ktoré sa uskutoční od 9. do 11. septembra, budú kapely Gladiator a Desmod. TASR o tom informovala referentka propagácie Kultúrneho a spoločenského strediska (KaSS) v Prievidzi Nina Pekárová.



Dejiskom jarmoku bude tradične Námestie J. C. Hronského, ulica M. R. Štefánika a mestský park. "Tri dni zábavy, hudby, dobrého jedla a pitia odštartuje 9. septembra obľúbený Banícky sprievod. Hlavný program na pódiu slávnostne otvorí Spevácky zbor Rozkvet a Adventure Strings," načrtla riaditeľka KaSS Dana Horná.



Na Námestí J. C. Hronského sa podľa nej predstavia kapely Trocha Klidu, Florabelle, Kollárovci a Gladiator, po ktorých bude námestie patriť diskotéke. "Prvé hodiny programu 10. septembra budú patriť baníckym tradíciám - Šachtágu. Svoje umenie predvedú aj domáce súbory, na pódiu sa predstaví i Miro Jaroš, alternatívu zastúpia Wotepity a Brill. Po nich bude nasledovať vystúpenie skupiny Ivany Regešovej. Vrcholmi večera budú jednoznačne koncerty skupín Desmod a Juraj Bača & Party Beat Band," priblížila.



Jarmok 11. septembra ponúkne program pre staršie ročníky, vystúpia Duo Muzika, Ján Hruška a Ján Greguš, bodku za celým jarmokom dá skupina Senzus.



Tradičný jarmok je aj tento rok spojený s príležitostným trhom, zábavné atrakcie budú umiestnené v mestskom parku a na parkovisku pred zimným štadiónom.



"Mesto Prievidza sa správa zodpovedne a ekologicky, preto tento rok prináša novinku v podobe vratných pohárov s logom Baníckeho jarmoku na všetky čapované nápoje. Veríme, že vďaka vratným pohárom sa bude tvoriť menej odpadu, čím zabezpečíme čistejšie prostredie," dodala Horná.