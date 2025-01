Do procesu debarierizácie je zapojených 19 škôl v Trnavskom kraji

Trnava 9. januára (TASR) - Devätnásť stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) je zapojených do procesu debarierizácie. Cieľom je vytvorenie vhodných podmienok pre študentov so zdravotným postihnutím či s obmedzenou schopnosťou pohybu. Informoval o tom odbor komunikácie TTSK.



Stavebné práce sa aktuálne začali na Gymnáziu Ladislava Novomeského v Senici. "Ide napríklad o inštaláciu nového výťahu, úpravu parkoviska, vstupu do školy, ako aj zabezpečenie bezbariérovosti učební. Na tento projekt sme využili európske zdroje z Plánu obnovy a odolnosti SR v sume 180.000 eur," priblížil predseda TTSK Jozef Viskupič.



Doplnil, že stavebné práce aktuálne prebiehajú aj na ďalších školách, a to na Spojenej škole v Dunajskej Strede, Obchodnej akadémii v Senici, Strednej odbornej škole automobilovej v Trnave a Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch.



Do výzvy s názvom "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl" je zapojených celkovo 19 väčších stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského kraja, ktoré spĺňajú podmienku výzvy, a to počet študentov nad 275.