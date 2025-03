Do programu rozvoja bývania v B. Bystrici sa môže zapojiť aj verejnosť

Banská Bystrica 2. marca (TASR) - Tvorba strategického dokumentu Program rozvoja bývania mesta Banská Bystrica do roku 2035 pokračuje. Do vytvárania koncepčného materiálu, ktorý určí smerovanie bytovej politiky mesta, sa môže zapojiť aj verejnosť. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Zdenka Marhefková.



Dodala, že do pracovnej skupiny sa môže stále zapojiť každý aktívny obyvateľ. Registrácia je dostupná na internete. Kontaktné údaje a krátky motivačný list je možné poslať aj na e-mail: prb@banskabystrica.sk. "Dávame priestor aj tým, ktorí by sa chceli zapojiť do komentovania výstupov zo stretnutí pracovnej skupiny. Na aktívnu účasť je potrebná registrácia," objasnila vedúca referátu participácie a inovácie v oblasti otvoreného spravovania mestského úradu Soňa Kariková.



Ako ďalej uviedla, od začiatku januára absolvovala pracovná skupina päť stretnutí. Venovali sa na nich vytváraniu vízie Programu rozvoja bývania. Hovorili aj o hodnotení silných a slabých stránok a identifikovaní príležitostí a hrozieb pre rozvoj bývania v Banskej Bystrici.



Pracovnú skupinu tvoria organizácie z neziskového sektora, ktoré sa zaoberajú skupinami ohrozenými nedostupnosťou bývania, akými sú zdravotne znevýhodnení, seniori, mladí, ľudia bez domova, rómske komunity alebo obyvatelia tretích krajín. Zároveň ide o developerov, správcovské firmy, realitné kancelárie, architektov, o aktérov z univerzitného prostredia, štátnych inštitúcií, odborníkov z oblasti urbanizmu, environmentálnej udržateľnosti, energetiky, stavebníctva, sociálnej politiky či mestských poslancov.



Cieľom programu rozvoja bývania je reagovať na aktuálne potreby obyvateľov, zabezpečiť lepšiu dostupnosť bývania pre všetky skupiny ľudí a podporiť jeho rozvoj v súlade so zásadami udržateľnosti a moderného urbanizmu. Má sieťovať všetkých aktérov bytovej politiky v meste a každého, kto má k tejto téme čo povedať.



Participatívny proces tvorby koncepčného materiálu spustila samospráva v januári tohto roka. Všetky informácie o Programe rozvoja bývania mesta Banská Bystrica 2035 sú dostupné aj na oficiálnej webstránke mesta.