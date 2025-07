Do programu slávností v Detve sú zaradené sprievodné podujatia

Detva 9. júla (TASR) - Do programu folklórnych slávností v Detve sú opäť zaradené sprievodné podujatia. Návštevníkom prinášajú pohľad na život Podpoľania a slovenský folklór v širších súvislostiach. TASR o tom informoval hovorca Detvy Milan Suja s tým, že to bude kultúra mimo hlavnej scény amfiteátra.



Dodal, že súčasťou budú výstavy, tematické dvory, remeselné jarmoky, odborné prednášky či tvorivé dielne. Podotkol, že rozmiestnené sú po celom meste a aj v širšom regióne. „Významným lákadlom je výstava celoživotného diela sochára Jána Kulicha vo Zvolenskej Slatine či séria výstav v Dome umenia Arteska, ktoré dokumentujú prepojenie výtvarného umenia a folklórnej tradície,“ objasnil.



Člen programovej rady slávností Jaroslav Černák uviedol, že pripravujú výstavu s názvom Tri x vlna, ktorá bude v kultúrnom dome pri kostole. Priblíži tri prístupy spracovania vlny a zároveň predstaví kolekcie odevov a doplnkov. Súčasťou budú ukážky tkania a pradenia. Doplnil, že Podpolianske múzeum predstaví výber z remeselnej tvorby a zbierky zmenšených konských záprahov starého otca, otca a Ľubomíra Tatarkovcov. „Výstava tradičných účesov z vybraných obcí Podpoľania a Hontu bude vo Vagačovom dome," zdôraznil. Ľudia budú mať k dispozícii aj burzu krojov, miesto na nákup, predaj a výmenu krojových častí z oblasti Podpoľania.



Hovorca poznamenal, že vo festivalovom areáli budú jarmok tradičných ľudových remesiel, Krajanský dvor, Dvor u Detvanov i Župné trhy. „Nechceme, aby si ľudia spájali slávnosti len s pódiom a vystúpeniami. Sprievodné programy ukazujú, že folklór je živý cez výstavy, remeslá, tvorivé dielne, dvory a aj ochutnávky jedál. Každý si môže nájsť niečo, čo ho osloví, a zažije tak Detvu trochu inak,“ povedal primátor Detvy Branislav Baran.



Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve sa budú konať od 10. do 13. júla. Aj tento rok zachovajú scénu v stravovacom areáli, kde budú hudobno-tanečné spevácke programy a ľudové zábavy.