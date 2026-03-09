< sekcia Regióny
Do projektu Kúpele v regióne sa zapojilo rekordných 125 samospráv
Autor TASR
Trenčianske Teplice 9. marca (TASR) - Kúpele Trenčianske Teplice poskytli počas uplynulej zimy v rámci 13. ročníka projektu Kúpele v regióne takmer 23.000 zvýhodnených vstupov do termálnych bazénov. Informoval o tom generálny riaditeľ kúpeľov Michal Vojtáš.
Do uplynulého ročníka projektu sa aktívne zapojilo rekordných 125 miest a obcí Trenčianskeho kraja, poskytli celkovo 22.861 kúpeľov v termálnej vode, čo predstavuje doteraz najúspešnejšiu bilanciu v histórii projektu.
„Záujem o náš regionálny projekt každým rokom rastie. Teší nás, že aj samosprávy vnímajú dôležitosť starostlivosti o zdravie svojich obyvateľov a aktívne tento projekt podporujú,“ uviedol Vojtáš.
Hlavným lákadlom projektu je termálna voda, ktorá tvorí základ kúpeľnej starostlivosti v Trenčianskych Tepliciach. Návšteva termálnych bazénov prináša obyvateľom regiónu komplexné zdravotné benefity, ako sú regenerácia pohybového aparátu, podpora imunity a v dnešnej dynamickej dobe aj psychohygiena.
Po úspešnom zimnom projekte sa verejnosť môže tešiť aj na jeho letnú obdobu s názvom Wellness v regióne. V júli a auguste budú môcť obyvatelia kraja opäť využiť cenovo zvýhodnené vstupy do moderného wellness-medicínskeho centra.
