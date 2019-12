Do projektu Lesov SR sa zapojilo okolo 7100 žiakov

Banská Bystrica 30. decembra (TASR) – Do projektu Zber šípok spoločne s Lesmi SR sa v tomto roku zapojilo okolo 7100 žiakov základných škôl (ZŠ), ktorí nazbierali 22,5 tony šípok. Zúčastnilo sa na ňom o 5100 detí viac než tomu bolo v pilotnom ročníku. TASR o tom v pondelok informoval Pavel Machava, vedúci odboru komunikácie Lesov SR.



Súťažný projekt sa začal 16. septembra a trval do 21. októbra na celom území Slovenska. Školáci si mohli vyskúšať tradičný zber týchto tmavočervených plodov, obsahujúcich nemalé množstvo vitamínu C a ďalších zdraviu prospešných látok, pomôcť im mohli aj rodičia. Najlepším jednotlivcom bol žiak z Nového Mesta nad Váhom, ktorý nazbieral vyše 161 kilogramov šípok.



"Tretí ročník zberu šípok mimoriadne prekvapil. V porovnaní s prvým ročníkom projektu, ktorý sa konal na území štyroch odštepných závodov, tohtoročný prebiehal na území 23 odštepných závodov. Z geografického hľadiska je to plocha skoro celého územia Slovenska, od Šaštína až po Vranov nad Topľou. Žiaci materských a základných škôl opäť prekvapili nielen svojou účasťou, ale i množstvom vyzbieraných plodov," reagoval Marian Staník, generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy SR.



Podľa Staníka na tomto ročníku sa zúčastnilo 126 ZŠ a žiaci svojou usilovnosťou a trpezlivosťou vyzbierali takmer 22,5 tony šípok. Pre porovnanie, v roku 2017, v prvom ročníku projektu, 1991 detí nazbieralo 3266 kilogramov.



Najlepšou triedou sa stala 6. B zo ZŠ v Hriňovej, ktorá od lesníkov vyhrala dvojdňový pobyt v poľovníckom zámku Antonstál. Na druhom mieste skončili druháci zo ZŠ Beňuš a získali poukaz na jednodňovú návštevu Parku v Topoľčiankach. Na treťom sa umiestnila 8. B zo ZŠ s materskou školou z Liptovskej Lúžnej. Deti za odmenu navštívia Lesnícky skanzen vo Vydrovskej doline.