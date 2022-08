Do projektu letnej školy sa zapojili dve zvolenské základné školy

Zvolen 14. augusta (TASR) – Dve základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zvolen sa zapojili do projektu letnej školy. Pre TASR to uviedol Branislav Mikšík z tlačového oddelenia mesta.



Finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR dostali Základná škola Hrnčiarska a Základná škola Petra Jilemnického 2. Mikšík spomenul, že žiaci sa v letných školách neformálne vzdelávajú. "Ak zaostávajú v preberanom učive, pedagógovia sa im venujú aj v tomto smere," podotkol.



Pripomenul, že letná škola na Základnej škole Hrnčiarska sa nesie v znamení bádania a učenia sa so zážitkami. V spojení sú s pohybovými aktivitami a programom v exteriéri. Dodal, že súčasťou je zapájanie anglického jazyka a praktické aktivity v prírodovedných oblastiach, ako biológia, fyzika a geografia. Žiaci absolvujú aj vychádzku do kontaktnej zoologickej záhrady a na Pustý hrad. V spolupráci s Národným lesníckom centrom vo Zvolene sa tiež žiaci stretnú s lesnou tematikou.



Letná škola na Základnej škole Petra Jilemnického sa začína v pondelok 15. augusta. Prvý týždeň má názov Z rozprávky do rozprávky a zameraný je na kreatívny svet detí. Podporou fantázie, čítaním a autorskými ilustráciami zohľadňuje učivo vo formálnom a neformálnom vzdelávaní. Súčasťou je pobyt v rozprávkovej dedine na Donovaloch.



Počas leta sa v letných školách vzdeláva vyše 5200 žiakov po celom Slovensku, medzi nimi sú aj deti z Ukrajiny. Letné školy potrvajú do 26. augusta. Organizovať ich môžu základné školy vrátane špeciálnych, ako aj špeciálne výchovné zariadenia a spojené školy s organizačnou zložkou základnej školy.



Najväčší záujem o letné školy prejavili v Prešovskom kraji. Ministerstvo školstva tam podporilo 45 škôl. Naopak, najmenší záujem bol v Bratislavskom kraji, o vzdelávanie počas leta prejavilo záujem desať škôl.