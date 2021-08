Do projektu nitrianskej letnej školy sa zapojili 2 základné školy

Nitra 18. augusta (TASR) – Dve základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra sa zapojili do projektu letnej školy. „Finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR dostali Základná škola Škultétyho a Základná škola kniežaťa Pribinu. Program letných škôl nie je špecificky zameraný, obidve školy ho prispôsobili aktuálnej situácii a sústredia sa najmä na to, aby deti hravou formou dorovnali rozdiely vo vedomostiach, spôsobené dištančnou formou vzdelávania počas pandémie,“ uviedol hovorca mesta Tomáš Holúbek.



Na Základnej škole Škultétyho majú za sebou prvý týždeň letnej školy. Záujem prekonal očakávania, v troch triedach sa stretlo zhruba 70 detí. „Letnú školu sme organizovali už vlani, mali sme jednu triedu. Zameriavali sme sa na environmentálnu, finančnú a čitateľskú gramotnosť,“ povedala učiteľka Adriana Záhorec Brotková. Program tohtoročnej letnej školy bol rozdelený na dve časti – na pohybové aktivity a na vzdelávaciu časť, zameranú na opakovanie učiva z dištančného vzdelávania. Deti navštívili Nitriansky hrad, ale aj zubriu zvernicu či žrebčín v Topoľčiankach. Nitrianskym expresom absolvovali jazdu krajským mestom, počas ktorej sa dozvedeli zaujímavosti z histórie.



Do projektu letných škôl sa zapojilo 419 základných a 34 stredných škôl. Cieľom je pomôcť vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach žiakov spôsobené pandémiou, pripraviť ich na nadchádzajúci školský rok a ponúknuť im zmysluplné voľnočasové a výchovno-vzdelávacie aktivity. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uvoľnilo na program letných škôl 422.500 eur.