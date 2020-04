Do projektu Rozsvieť modrú prispieva aj Ľubovnianske múzeum

Stará Ľubovňa 2. apríla (TASR) – Ľubovnianske múzeum sa zapája do celosvetovej kampane "Rozsvieť modrú", svetového dňa povedomia o autizme, ktorý pripadá na štvrtok. Pre TASR to uviedol riaditeľ múzea Dalibor Mikulík s tým, že Ľubovniansky hrad tento rok nebude svietiť na modro pre technické problémy.



„Tým, že sme múzeum, ktoré už získalo niekoľko ocenení Slovensko bez bariér, tak sme sa rozhodli urobiť projektu Rozsvieť modrú nejakú osvetu. Do kampane sa zapájame prostredníctvom e-mailovej komunikácie a sociálnej siete. Pôvodne mal hrad svietiť na modro a dokonca sme mali objednanú špecializovanú firmu, no fólia sa im prepálila a z hľadiska bezpečnosti sme to nakoniec zrušili,“ priblížil riaditeľ.



Ľubovnianske múzeum spolupracuje aj so Špeciálnou základnou školou sv. Anny v Starej Ľubovni, ktorú navštevujú i deti s poruchou autizmu. "V súvislosti s týmto dňom sme mali mať spoločný program, ale pre pandémiu nového koronavírusu je všetko pozastavené," dodáva Mikulík.



Ľubovnianske múzeum - hrad už od roku 2011 realizuje projekty, ktoré umožňujú prezentáciu kultúrneho dedičstva znevýhodneným skupinám obyvateľstva. „Tým, že hrad je sám o sebe vysoko postavená bariéra, tak my sme boli lámači tých bariér. Myslím si, že kultúrne dedičstvo je pre všetkých bez rozdielu a bez obmedzení,“ zdôrazňuje riaditeľ.



Od roku 2013 bol hrad sprístupnený nepočujúcim. To spočíva vo využívaní moderných technológií umožňujúcich vloženie videozáznamu obsahujúceho prerozprávaný sprievodný text do posunkovej reči. Virtuálny záznam si návštevníci môžu stiahnuť pomocou aplikácie v mobilnom telefóne, ktorá umožňuje čítanie QR kódov. Od roku 2011 je skanzen v Starej Ľubovni prispôsobený nevidiacim. Pred objektmi sa nachádzajú trojrozmerné makety umožňujúce obhliadku objektu rukami. V priestoroch vybraných objektov je možná obhliadka vnútorných priestorov a exponátov opatrených popismi. Celkovú informovanosť o histórii objektov a múzea ľudovej architektúry dopĺňa tlačený sprievodca v Braillovom písme.