Do prvého kola výzvy Obnov dom mini sa v Jelšave zapojilo 8 domácností

Jelšava 25. septembra (TASR) - Do výzvy Obnov dom mini sa v Jelšave v okrese Revúca zapojilo osem domácností. Vyplýva to z vyjadrení, ktoré TASR na základe infožiadosti poskytla Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR začiatkom septembra zastavilo pripravovaný projekt riešenia havarijného stavu kvality ovzdušia v Jelšave, do ktorého sa plánovalo zapojiť vyše 100 domácností. Envirorezort chce projekt nahradiť práve výzvou na obnovu domov financovanou z plánu obnovy.



Do prvého kola výzvy Obnov dom mini, ktorá bola otvorená do 6. septembra, sa mohli okrem mesta Jelšava zapojiť i ďalšie vybrané obce v okolí. V rámci okresu Revúca SAŽP eviduje 130 podaných žiadostí, zo samotného mesta Jelšava iba osem.



Za nízkym záujmom o výzvu na obnovu domov vidí samospráva najmä nedostatok finančnej rezervy u obyvateľov. Úspešní žiadatelia totiž na rekonštrukciu potrebujú i vlastné finančné zásoby, keďže vopred dostávajú vyplatenú len časť z poskytnutej dotácie. "Ľudia, ktorí majú nízky príjem, veľakrát nemajú nazvyš ani menšiu sumu, nie to 5000 eur," vysvetlil primátor Jelšavy Milan Kolesár.



Samospráva konštatuje, že pre propagáciu výzvy využila všetky dostupné prostriedky. Na konzultácie s obyvateľmi vyčlenila svojich zamestnancov i terénnych pracovníkov a informácie o výzve občanom sprostredkovala prostredníctvom webovej stránky i mestského rozhlasu. Pokračovať v tom budú aj pri avizovanom druhom kole výzvy, či oň bude zo strany obyvateľov väčší záujem, je podľa primátora otázne.



Výzva Obnov dom mini má podľa envirorezortu v Jelšave okrem iného prispieť aj k zlepšeniu kvality ovzdušia. Nahradiť má plánovaný projekt, ktorý začiatkom septembra zastavilo MŽP a ktorý v Jelšave počítal s výmenou nevyhovujúcich vykurovacích zariadení v problematických domácnostiach a vybudovaní linky na výrobu kvalitného paliva. Zámer za vyše tri milióny eur koncom roka 2023 odobrila aj vláda, samospráva na jeho príprave pracovala takmer dva roky. Do projektu sa malo zapojiť približne 100 domácností a dve mestské bytovky s nájomnými bytmi.



Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) pri argumentácii o zrušení projektu v Jelšave opakovane hovoril aj o tom, že financie zo štátneho rozpočtu na nový kotol mali ísť aj "občanom, ktorí si v pieckach kúria plastovými fľašami". Primátor mesta sa voči vyjadreniam ohradil a tvrdí, že vo všetkých domácnostiach, ktoré mali byť do projektu zapojené, bol posudzovaný stav komínov a to, či sú vhodné byť príjemcami nového vykurovacieho zariadenia. K páleniu plastov pri vykurovaní v meste navyše podľa jeho slov už roky nedochádza.



Zastavený projekt riešenia havarijného stavu kvality ovzdušia reagoval aj na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie zo začiatku roka 2023. Mesto Jelšava a okolité obce majú dlhodobý problém so smogovou situáciou v dôsledku vysokej koncentrácie prachových častíc PM10 v ovzduší, a to najmä počas zimných mesiacov. Príčinou je najmä geografická poloha mesta, vykurovanie domácností tuhým palivom či priemysel.