Do prvého ročníka ZŠ v Dubnica nad Váhom nastúpi približne 200 detí

Dubnica nad Váhom 11. mája (TASR) - Povinnú školskú dochádzku na základných školách (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dubnica nad Váhom začne v septembri plniť približne 200 dievčat a chlapcov. TASR o tom informoval hovorca mesta Ľubomír Bobák.



Zápis do prvého ročníka trojice ZŠ v pôsobnosti mesta absolvovalo 213 predškolákov. Mesto predpokladá, že do tried nastúpi približne 200 z nich.



"Otvorených teda bude desať prváckych tried. Mesto sa tiež rozhodlo otvoriť aj úvodný ročník v ZŠ s Materskou školou Pod hájom s tým, že od budúceho školského roka doň nastúpi osem detí," doplnila vedúca školského úradu a oddelenia školstva mesta Dubnica nad Váhom Zdena Bunčáková.