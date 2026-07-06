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Do prvého ročníka ZŠ v Prievidzi sa prihlásilo takmer 300 detí
Najviac prvákov bude mať ZŠ s Materskou školou (MŠ) na Ulici P. Dobšinského, a to 76.
Autor TASR
Prievidza 6. júla (TASR) - Povinnú školskú dochádzku začne v septembri na základných školách (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza plniť takmer 300 detí. Napriek poklesu počtu žiakov mesto zachová vzdelávanie vo všetkých školách. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
Rozhodnutia o prijatí detí do prvého ročníka na školský rok 2026/2027 doručili školy rodičom v uplynulých dňoch prostredníctvom elektronických schránok, v papierovej forme alebo ich zverejnili formou vývesky podľa zvoleného spôsobu komunikácie.
„Do prvého ročníka ZŠ nastúpi od septembra celkovo 296 budúcich prvákov, čo je o 52 detí menej ako v aktuálnom školskom roku 2025/2026, keď do školských lavíc zasadlo 348 prvákov,“ priblížila vedúca odboru školstva mestského úradu Beata Révayová.
Najviac prvákov bude mať ZŠ s Materskou školou (MŠ) na Ulici P. Dobšinského, a to 76. Nasleduje ZŠ na Ulici S. Chalupku so 72 žiakmi, ZŠ Mariánska s 58 deťmi, ZŠ na Ulici energetikov so 45 žiakmi, ZŠ Rastislavova s 28 deťmi a ZŠ na Malonecpalskej ulici so 17 žiakmi.
„Pokles počtu budúcich prvákov potvrdzuje dlhodobo sa prejavujúci demografický trend klesajúcej pôrodnosti. Tento vývoj nie je špecifický len pre Prievidzu, ale dotýka sa miest a obcí naprieč celým Slovenskom,“ ozrejmila Beňadiková s tým, že menší počet narodených detí sa prirodzene premieta aj do počtu žiakov nastupujúcich do ZŠ.
„Napriek tomuto trendu sa mestu podarilo zachovať vzdelávanie vo všetkých ZŠ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Aj v školskom roku 2026/2027 mali rodičia možnosť vybrať si školu podľa potrieb svojich detí a špecifického zamerania,“ skonštatovala Beňadiková.
Samospráva podľa nej vníma demografický vývoj ako dlhodobú výzvu, no zároveň robí všetko pre to, aby sa pokles počtu detí negatívne neprejavil na dostupnosti a kvalite vzdelávania. Okrem iného dlhodobo investuje do modernizácie školských budov, zlepšovania vybavenia či energetickej efektívnosti, a to aj z prostriedkov Európskej únie, dodala.
Rozhodnutia o prijatí detí do prvého ročníka na školský rok 2026/2027 doručili školy rodičom v uplynulých dňoch prostredníctvom elektronických schránok, v papierovej forme alebo ich zverejnili formou vývesky podľa zvoleného spôsobu komunikácie.
„Do prvého ročníka ZŠ nastúpi od septembra celkovo 296 budúcich prvákov, čo je o 52 detí menej ako v aktuálnom školskom roku 2025/2026, keď do školských lavíc zasadlo 348 prvákov,“ priblížila vedúca odboru školstva mestského úradu Beata Révayová.
Najviac prvákov bude mať ZŠ s Materskou školou (MŠ) na Ulici P. Dobšinského, a to 76. Nasleduje ZŠ na Ulici S. Chalupku so 72 žiakmi, ZŠ Mariánska s 58 deťmi, ZŠ na Ulici energetikov so 45 žiakmi, ZŠ Rastislavova s 28 deťmi a ZŠ na Malonecpalskej ulici so 17 žiakmi.
„Pokles počtu budúcich prvákov potvrdzuje dlhodobo sa prejavujúci demografický trend klesajúcej pôrodnosti. Tento vývoj nie je špecifický len pre Prievidzu, ale dotýka sa miest a obcí naprieč celým Slovenskom,“ ozrejmila Beňadiková s tým, že menší počet narodených detí sa prirodzene premieta aj do počtu žiakov nastupujúcich do ZŠ.
„Napriek tomuto trendu sa mestu podarilo zachovať vzdelávanie vo všetkých ZŠ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Aj v školskom roku 2026/2027 mali rodičia možnosť vybrať si školu podľa potrieb svojich detí a špecifického zamerania,“ skonštatovala Beňadiková.
Samospráva podľa nej vníma demografický vývoj ako dlhodobú výzvu, no zároveň robí všetko pre to, aby sa pokles počtu detí negatívne neprejavil na dostupnosti a kvalite vzdelávania. Okrem iného dlhodobo investuje do modernizácie školských budov, zlepšovania vybavenia či energetickej efektívnosti, a to aj z prostriedkov Európskej únie, dodala.