Do prvých ročníkov základných škôl v Nitre zapísali rodičia 1250 detí

Nitra 23. mája (TASR) - Na budúci školský rok zapísali rodičia do 14 mestských základných škôl (ZŠ) v Nitre 1250 detí. Ako uviedla radnica, konečný počet žiakov, ktorí nastúpia do 42 prváckych tried, však bude známy až na začiatku školského roka. "Pretože z uvedeného počtu bolo 188 detí zapísaných súčasne na dve až päť ZŠ," skonštatoval odbor školstva na mestskom úrade.



Na školský rok 2024/2025 zapísali rodičia najviac, celkovo 180 detí, v ZŠ Benkova. Nasleduje ZŠ kniežaťa Pribinu so 148 a ZŠ Nábrežie mládeže so 127 budúcimi prvákmi. Okrem bežných tried otvorí mesto v novom školskom roku na ZŠ Škultétyho a ZŠ Fatranská prvý ročník s vyučovacím jazykom anglickým a na ZŠ Benkova triedu pre intelektovo nadaných žiakov.



Na zápis do nitrianskych ZŠ každoročne prichádzajú aj deti s trvalým pobytom v okolitých obciach. "Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra garantujú v zmysle zákona prednostné prijímanie všetkých detí, ktoré majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy. A to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede prvého ročníka podľa kapacitných možností. Najvyšší počet žiakov v triede prvého ročníka ZŠ je 25 a v triede pre všeobecne intelektovo nadaných žiakov najviac 12 detí," pripomenul mestský úrad.