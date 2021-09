Do prvých ročníkov žilinských ZŠ nastúpilo 866 žiakov

Žilina 3. septembra (TASR) – Do žilinských základných škôl (ZŠ) nastúpilo v novom školskom roku 866 prvákov. Z nich sa bude 708 vzdelávať v mestských ZŠ a 158 v súkromných či cirkevných ZŠ. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



Pripomenul, že ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti je od 1. septembra povinné predprimárne vzdelávanie v materských školách (MŠ). "Do predškolských tried v Žiline tento rok nastúpilo 842 škôlkarov. Žilinská samospráva aktuálne spravuje 20 MŠ, osem ZŠ a šesť ZŠ s MŠ," uviedol Miškovčík.



Doplnil, že v aktuálnom roku sa uskutočnila rozsiahla rekonštrukcia za 1,3 milióna eur v MŠ Suvorovova. "Nadstavba školy a revitalizácia detského ihriska sa uskutočňujú v MŠ Závodie, stavebné práce zamerané na zvýšenie kapacity školy budú stáť viac ako 350.000 eur. Rekonštrukciou prešla aj MŠ, ktorá je súčasťou ZŠ Dolná Trnovská. Dodávateľ ukončil práce na konci augusta za vysúťaženú cenu 33.370 eur. Rekonštrukcia za takmer 900.000 eur sa v uplynulých dňoch začala aj v MŠ na ulici Andreja Kmeťa a MŠ Bajzova. V posledných dvoch rokoch sa zvýšili kapacity žilinských MŠ o vyše 120 miest," dodal hovorca mesta.



Mesto v piatok odovzdá do užívania zrekonštruované športovisko pri ZŠ Martinská v Žiline. "S prácami za viac ako 250.000 eur sa začalo v apríli tohto roku. V uplynulých dňoch začala revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ s MŠ Gaštanová na žilinskom sídlisku Solinky. Práce by mali trvať štyri mesiace, mesto za ne zaplatí viac ako 289.000 eur. Zmeny však nenastali len pri športoviskách. Vďaka úspešnému projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu mesto nakúpilo pre päť zapojených ZŠ 6200 kníh či učebníc v celkovej hodnote viac ako 52.000 eur," podotkol Miškovčík.



"V modernizácii škôl chceme aj naďalej pokračovať, keďže vidíme praktický význam vo vytváraní adekvátnych podmienok pre deti a učiteľov. Všetkým nám želám, aby nás problémy v súvislosti s ochorením COVID-19 obišli a aby sme ostali zdraví. Žiakom želám čo najviac plnohodnotných dní v kruhu spolužiakov, veľa nových vedomostí a zážitkov v novom školskom roku. Pedagógom želám veľa síl, energie a radosti pri napĺňaní krásneho učiteľského poslania," podotkol primátor Žiliny Peter Fiabáne.