Do prvých ročníkov ZŠ by malo v P. Bystrici nastúpiť viac ako 430 detí

Považská Bystrica 9. mája (TASR) - Do prvých ročníkov základných škôl (ZŠ) v Považskej Bystrici nastúpi v septembri viac ako 430 detí. Informoval o tom vedúci odboru školstva považskobystrickej radnice Jozef Bielik.



Deti, ktoré do konca augusta tohto roku dovŕšia šesť rokov a tie, ktoré pokračovali v minulom školskom roku v povinnom predprimárnom vzdelávaní v materskej škole alebo navštevovali úvodný ročník v základnej škole, absolvovali koncom apríla zápis do prvého ročníka.



„Podmienky na zápis do prvého ročníka základnej školy sa nemenili ani na tento rok. Deti museli byť zapísané do niektorej zo základných škôl na povinnú školskú dochádzku. Tú plnia v obvode, ktorý je pre ich miesto bydliska určený. Rodičia si mohli vybrať aj inú základnú školu, ale musia počítať s tým, že ak nebude voľná kapacita, riaditeľ nemusí dieťa prijať,“ uviedol Bielik.



Na školský rok 2025/2026 zapísali do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 397 budúcich prvákov. V školách, ktorých zriaďovateľom nie je mesto, ďalších 106 detí. Rodičia požiadali v 70 prípadoch o odklad povinnej školskej dochádzky. Do školských lavíc by tak v školskom roku 2025/2026 malo zasadnúť 433 prvákov.