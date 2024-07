Do prvých ročníkov ZŠ v Ružomberku sa tento rok zapísalo 457 žiakov

Ružomberok 4. júla (TASR) - Do prvých ročníkov základných škôl (ZŠ) v Ružomberku sa tento rok zapísalo 457 žiakov. Je to o 83 detí viac ako v minulom školskom roku, pričom počet tried ostáva zachovaný. TASR o tom informoval hovorca Ružomberka Vladimír Miškovčík.



Najviac prvákov, 81, by malo nastúpiť do ZŠ Zarevúca, ktorá otvorí štyri prvé ročníky. "Záujem zaznamenala aj ZŠ Sládkovičova, na zápise sa zúčastnilo 42 detí, z ktorých prijali 37. Elokokované pracovisko ZŠ Bystrická cesta na Dončovej ulici bude vyberať do triedy mimoriadne nadaných detí z 34 prijatých budúcich prvákov," priblížil Miškovčík.



Do nového školského roka v septembri vstupujú ružomberské ZŠ s novinkami. "V meste vznikne prvá špeciálna trieda pre deti s poruchou autistického spektra (PAS) na ZŠ Bystrická cesta. Od školského roka 2024/2025 otvorí v septembri svoje brány pre štyri deti, ďalšie dve deti s PAS budú začlenené do výchovno-vzdelávacieho procesu formou inklúzie v bežných triedach," uviedol hovorca. S novinkou vstúpi do nového školského roka aj ZŠ Sládkovičova, ktorá otvára jeden úvodný ročník pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou ľahkého stupňa.



Podľa nového vzdelávacieho programu sa budú od septembra učiť prváci v ZŠ Sládkovičova a Zarevúca. "Zmeny nastanú v tom, že deti dostanú viac priestoru a možností na aktívnejšie trávenie času v škole. Nové kurikulum má otvoriť možnosť lepšej príprave detí na život v 21. storočí," vysvetlil Miškovčík.



V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je šesť ZŠ. Dovedna sa v nich v minulom školskom roku vzdelávalo 2223 žiakov. V meste pôsobí aj cirkevná, súkromná a spojená špeciálna ZŠ.