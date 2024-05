Do prvých tried v Michalovciach je zapísaných o menej detí ako vlani

Michalovce 16. mája (TASR) - Do prvého ročníka základných škôl (ZŠ) v Michalovciach sa tento rok zapísalo takmer 420 prvákov. Ako pre TASR uviedla referentka odboru komunikácie a marketingu mestského úradu Marcela Andréová, z tohto počtu bolo 398 žiakov zapísaných do ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a 19 žiakov do cirkevnej ZŠ.



Počet zapísaných prvákov je oproti minulému roku nižší o 100 žiakov. "Evidujeme tri ZŠ, na ktoré sa hlási viac detí, než môžu reálne prijať. Ide o ZŠ Teodora Jozefa Moussona, ZŠ na Okružnej ulici a ZŠ Pavla Horova," uviedla Andréová.



V Michalovciach sa nachádza osem ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a jedna cirkevná ZŠ.