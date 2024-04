Do prvých tried základných škôl v Komárne je zapísaných 372 detí

Komárno 21. apríla (TASR) - Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno by malo v novom školskom roku navštevovať 339 prvákov. Ďalších 33 detí by malo navštevovať cirkevnú školu. V porovnaní s predchádzajúcim rokom mierne poklesol počet zapísaných detí, definitívne počty prvákov však budú známe až v septembri na začiatku školského roka, upozornila radnica.



Ešte v roku 2017 nastúpilo do prvých ročníkov mestských škôl v Komárne 277 detí. Ich počet sa v nasledujúcich rokoch postupne zvýšil až na 366 detí v roku 2021. V tomto školskom roku nastúpilo do mestských škôl 343 detí, čo je o 22 menej ako v predchádzajúcom školskom roku.



Do cirkevnej základnej školy nastúpilo v roku 2017 celkovo 51 prvákov. Postupne ich počet klesal na 30 detí v roku 2021. V tomto školskom roku nastúpilo do prvého ročníka 36 detí, čo je o päť viac ako v predchádzajúcom školskom roku.