< sekcia Regióny
Do recitačnej súťaže Literárna Poruba sa zapojilo deväť škôl
Myšlienka súťaže vznikla z potreby umožniť žiakom prezentovať sa pred publikom a zároveň nadviazať kontakt s rovesníkmi z iných škôl.
Autor TASR
Kamenná Poruba 26. marca (TASR) - V obci Kamenná Poruba v okrese Vranov nad Topľou sa vo štvrtok uskutočnil tretí ročník recitačnej súťaže Literárna Poruba. Podujatie organizuje miestna základná škola s cieľom podporiť záujem žiakov o literatúru. Ako pre TASR uviedol riaditeľ školy Štefan Kaliaš, školu navštevuje 177 žiakov výlučne z rómskej komunity.
Myšlienka súťaže vznikla z potreby umožniť žiakom prezentovať sa pred publikom a zároveň nadviazať kontakt s rovesníkmi z iných škôl. „Chceli sme, aby naši žiaci mali príležitosť vystúpiť na verejnosti a porovnať sa s inými deťmi. Preto sme sa rozhodli zorganizovať recitačnú súťaž,“ priblížil riaditeľ. Podľa jeho slov sa organizátori snažia súťaž každoročne zlepšovať po organizačnej stránke aj pri príprave žiakov.
Do súťaže sa tento rok zapojili žiaci z deviatich škôl. Väčšina z nich je z okresu Vranov nad Topľou, opakovane sa však zúčastňuje aj škola z obce Blatné Remety z okresu Sobrance. Súťaž je určená pre žiakov prvého stupňa, ktorí súťažia v štyroch kategóriách podľa ročníkov a žánrov. O víťazoch rozhoduje porota zložená napríklad zo zástupcov knižnice, úradu splnomocnenca vlády či pedagógov z iných škôl.
Podľa predsedníčky poroty Alice Feckovej nejde len o samotné prednesenie textu, ale aj o celkový prejav a pripravenosť detí. „Krásne rozprávajú, recitujú a mnohé majú pripravené aj dlhé texty. Je vidieť nadšenie detí a veľkú prácu učiteľov,“ doplnila Fecková. Pripomenula tiež, že príprava žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia býva často náročnejšia. „Nie je samozrejmosťou, že rodičia pomáhajú s výberom textov alebo prípravou doma. O to väčšia záťaž je na pedagógoch, ktorí sa im venujú,“ uviedla.
Riaditeľ školy zdôraznil, že podujatie má pre žiakov aj významnú motivačnú úlohu. „Deti sa na súťaž tešia už od začiatku školského roka. Takýmito aktivitami chceme zlepšiť ich dochádzku do školy, podporiť záujem o vzdelávanie a umožniť im stretnúť sa s rovesníkmi z iných škôl,“ dodal Kaliaš. V škole okrem literárnej súťaže pripravujú pre deti aj ďalšie aktivity, napríklad športové turnaje.
Súťažiaci žiaci priznávajú, že príprava na vystúpenie si vyžaduje veľa tréningu. „Bolo trochu ťažké naučiť sa celý text naspamäť, ale tešila som sa, že môžem vystúpiť,“ povedala jedna zo súťažiacich žiačok.
Myšlienka súťaže vznikla z potreby umožniť žiakom prezentovať sa pred publikom a zároveň nadviazať kontakt s rovesníkmi z iných škôl. „Chceli sme, aby naši žiaci mali príležitosť vystúpiť na verejnosti a porovnať sa s inými deťmi. Preto sme sa rozhodli zorganizovať recitačnú súťaž,“ priblížil riaditeľ. Podľa jeho slov sa organizátori snažia súťaž každoročne zlepšovať po organizačnej stránke aj pri príprave žiakov.
Do súťaže sa tento rok zapojili žiaci z deviatich škôl. Väčšina z nich je z okresu Vranov nad Topľou, opakovane sa však zúčastňuje aj škola z obce Blatné Remety z okresu Sobrance. Súťaž je určená pre žiakov prvého stupňa, ktorí súťažia v štyroch kategóriách podľa ročníkov a žánrov. O víťazoch rozhoduje porota zložená napríklad zo zástupcov knižnice, úradu splnomocnenca vlády či pedagógov z iných škôl.
Podľa predsedníčky poroty Alice Feckovej nejde len o samotné prednesenie textu, ale aj o celkový prejav a pripravenosť detí. „Krásne rozprávajú, recitujú a mnohé majú pripravené aj dlhé texty. Je vidieť nadšenie detí a veľkú prácu učiteľov,“ doplnila Fecková. Pripomenula tiež, že príprava žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia býva často náročnejšia. „Nie je samozrejmosťou, že rodičia pomáhajú s výberom textov alebo prípravou doma. O to väčšia záťaž je na pedagógoch, ktorí sa im venujú,“ uviedla.
Riaditeľ školy zdôraznil, že podujatie má pre žiakov aj významnú motivačnú úlohu. „Deti sa na súťaž tešia už od začiatku školského roka. Takýmito aktivitami chceme zlepšiť ich dochádzku do školy, podporiť záujem o vzdelávanie a umožniť im stretnúť sa s rovesníkmi z iných škôl,“ dodal Kaliaš. V škole okrem literárnej súťaže pripravujú pre deti aj ďalšie aktivity, napríklad športové turnaje.
Súťažiaci žiaci priznávajú, že príprava na vystúpenie si vyžaduje veľa tréningu. „Bolo trochu ťažké naučiť sa celý text naspamäť, ale tešila som sa, že môžem vystúpiť,“ povedala jedna zo súťažiacich žiačok.