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Do regiónu Gemer pôjde cez 3,8 mil. eur na rozvoj udržateľného turizmu
V rámci akčného plánu budú realizované aktivity s cieľom posilniť spoluprácu miestnych poskytovateľov služieb, samospráv, kultúrnych inštitúcií a občianskych združení.
Autor TASR
Slavec 22. júna (TASR) - Do rozvoja udržateľného turizmu v regióne Gemer pôjde v najbližších rokoch viac ako 3,8 milióna eur. Financie budú použité aj na viaceré infraštruktúrne projekty vrátane výstavby novej cyklotrasy medzi obcou Slavec a Rožňavou. Na svojej oficiálnej webovej stránke o tom informoval Košický samosprávny kraj (KSK).
Rozvoj udržateľného cestovného ruchu na Gemeri bude riešiť akčný plán s názvom Make GMR Great Again so skráteným názvom #gemer. Hlavnú koordináciu a marketing projektu zabezpečuje Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) Via Carpatia.
„Gemer je región s mimoriadnymi kultúrnymi, prírodnými a historickými hodnotami. Akčný plán vytvára príležitosť tieto hodnoty lepšie prepojiť, sprístupniť a predstaviť návštevníkom spôsobom zodpovedajúcim požiadavkám 21. storočia. Naším cieľom je vytvoriť komplexnú a atraktívnu turistickú ponuku, ktorá bude zároveň podporovať rozvoj cestovného ruchu, miestne komunity a dlhodobú konkurencieschopnosť regiónu,“ uviedla riaditeľka EZÚS Viac Carpatia Julianna Máté.
V rámci akčného plánu budú realizované aktivity s cieľom posilniť spoluprácu miestnych poskytovateľov služieb, samospráv, kultúrnych inštitúcií a občianskych združení. Celkovo sa uskutoční sedem tematických vzdelávacích modulov zameraných na turistický marketing, digitálnu prezentáciu, organizačný rozvoj, finančné a právne otázky, ako aj budovanie partnerstiev. Pripravené sú aj tri dvojdňové odborné študijné cesty, ktoré podporia spoznávanie a prenos osvedčených postupov v oblasti historického a kultúrneho turizmu, aktívneho turizmu a cykloturistiky.
Vďaka európskej podpore budú na Gemeri v rámci projektu realizované aj viaceré infraštruktúrne zámery. Naplánovaná je obnova Andrássyho obrazárne v Krásnohorskom Podhradí, revitalizácia historickej zlievarne v Bretke, obnova historického jabloňového sadu v Gombaseku, rekonštrukcia Vodného mlyna v Kováčovej, rozvoj digitálnych návštevníckych zážitkov v kaštieli v Edelényi či obnova pôvodných fresiek a interiéru Bebekovej kaplnky v Plešivci.
V rámci infraštruktúrnych aktivít pribudne na Gemeri aj nová rozhľadňa, a to v Jablonove nad Turňou. V Národnom parku Aggtelek sa zrealizuje obnova schodiska vedúceho k vyhliadke na skalnom brale nad vstupom do jaskyne, v Gombaseku zas rozšíria existujúcu zipline dráhu. Medzi Slavcom a Rožňavou pribudne aj nová cyklotrasa s dĺžkou približne 11,4 kilometra.
„Tento projekt nie je len o obnove pamiatok, ale aj o vytvorení ucelenej turistickej ponuky pre celý región. Vďaka nemu sa prepoja pamiatky, nové turistické atrakcie a viac ako 11 kilometrov novej cyklotrasy. Investícia presahujúca 3,8 milióna pomôže zviditeľniť región doma aj v zahraničí,“ skonštatoval predseda KSK Rastislav Trnka.
Rozvoj udržateľného cestovného ruchu na Gemeri bude riešiť akčný plán s názvom Make GMR Great Again so skráteným názvom #gemer. Hlavnú koordináciu a marketing projektu zabezpečuje Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) Via Carpatia.
„Gemer je región s mimoriadnymi kultúrnymi, prírodnými a historickými hodnotami. Akčný plán vytvára príležitosť tieto hodnoty lepšie prepojiť, sprístupniť a predstaviť návštevníkom spôsobom zodpovedajúcim požiadavkám 21. storočia. Naším cieľom je vytvoriť komplexnú a atraktívnu turistickú ponuku, ktorá bude zároveň podporovať rozvoj cestovného ruchu, miestne komunity a dlhodobú konkurencieschopnosť regiónu,“ uviedla riaditeľka EZÚS Viac Carpatia Julianna Máté.
V rámci akčného plánu budú realizované aktivity s cieľom posilniť spoluprácu miestnych poskytovateľov služieb, samospráv, kultúrnych inštitúcií a občianskych združení. Celkovo sa uskutoční sedem tematických vzdelávacích modulov zameraných na turistický marketing, digitálnu prezentáciu, organizačný rozvoj, finančné a právne otázky, ako aj budovanie partnerstiev. Pripravené sú aj tri dvojdňové odborné študijné cesty, ktoré podporia spoznávanie a prenos osvedčených postupov v oblasti historického a kultúrneho turizmu, aktívneho turizmu a cykloturistiky.
Vďaka európskej podpore budú na Gemeri v rámci projektu realizované aj viaceré infraštruktúrne zámery. Naplánovaná je obnova Andrássyho obrazárne v Krásnohorskom Podhradí, revitalizácia historickej zlievarne v Bretke, obnova historického jabloňového sadu v Gombaseku, rekonštrukcia Vodného mlyna v Kováčovej, rozvoj digitálnych návštevníckych zážitkov v kaštieli v Edelényi či obnova pôvodných fresiek a interiéru Bebekovej kaplnky v Plešivci.
V rámci infraštruktúrnych aktivít pribudne na Gemeri aj nová rozhľadňa, a to v Jablonove nad Turňou. V Národnom parku Aggtelek sa zrealizuje obnova schodiska vedúceho k vyhliadke na skalnom brale nad vstupom do jaskyne, v Gombaseku zas rozšíria existujúcu zipline dráhu. Medzi Slavcom a Rožňavou pribudne aj nová cyklotrasa s dĺžkou približne 11,4 kilometra.
„Tento projekt nie je len o obnove pamiatok, ale aj o vytvorení ucelenej turistickej ponuky pre celý región. Vďaka nemu sa prepoja pamiatky, nové turistické atrakcie a viac ako 11 kilometrov novej cyklotrasy. Investícia presahujúca 3,8 milióna pomôže zviditeľniť región doma aj v zahraničí,“ skonštatoval predseda KSK Rastislav Trnka.