Do renovácie kúpaliska investovala Krupina pred sezónou tisíce eur

Krupina 15. júla (TASR) - Prevádzku kúpaliska Tepličky v Krupine má po desiatich rokoch v rukách opäť mesto Krupina, a to prostredníctvom svojej spoločnosti Mestský bytový podnik Krupina. Pred tohtoročnou letnou sezónou do modernizácie areálu mesto investovalo zo svojho rozpočtu 46.000 eur, ďalších 20.000 eur na obnovu získalo z oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko.



„Za tieto prostriedky sme postavili malý detský bazén, ktorý má 40-centimetrovú hĺbku a 30-stupňovú vodu,“ priblížil primátor Radoslav Vazan s tým, že cieľom bolo osloviť rodiny s malými deťmi, keďže v minulosti takýto bazén v areáli absentoval.



Investície smerovali aj do technického zázemia, rekonštrukcie plaveckého bazéna a hlavnej budovy. Rekonštrukciou prešli aj sprchy a sociálne zariadenia, vybudovaný bol bufet. V areáli vysadili novú zeleň, opravili a doplnili detské herné prvky, pribudli aj nové slnečníky a ležadlá.



„Postupne budeme ten sortiment dopĺňať a aj do ďalšieho obdobia plánujeme pokračovať každý rok v nejakej čiastočnej obnove,“ avizuje primátor s tým, že pokračovať budú v rekonštrukcii verejného osvetlenia a obnove spevnených plôch. Pribudnúť by mali aj ďalšie tienené plochy s ležadlami a obnoviť chcú aj pieskové volejbalové ihrisko.