Do reťaze kopírujúcej mestské hradby sa zapojilo 2442 Zvolenčanov

Zvolen 26. mája (TASR) - Celkom 2442 ľudí sa v piatok vo Zvolene chytilo za ruky a vytvorilo rekordnú živú reťaz, ktorá kopírovala pôvodné stredoveké hradby mesta. Obyvatelia tak vytvorili nový rekord, ktorý bude zapísaný do Knihy slovenských rekordov. Pre TASR to uviedol zástupca knihy Igor Svítok.



"Do reťaze sa zapojili nielen žiaci zvolenských a stredných škôl, ale videli sme tam aj starších obyvateľov mesta a dôchodcov," konštatoval Svítok. Reťaz podľa neho mala dĺžku asi 2,7 kilometra a vinula sa ulicami mesta, ktoré v súčasnosti ohraničujú pamiatkovú zónu Zvolena. "Zvolenčania tak prekonali 20-ročný rekord v početnosti zúčastnených, ktorý bol vytvorený v roku 2003 v okolí Spišského hradu," dodal.



Zvolenčania sa počas pokusu o rekord držali za ruky po dobu piatich minút, keď sa spojenie kontrolovalo, dokumentovalo, fotografovalo a natáčalo z lietadla a z dronov. Podujatie bolo súčasťou osláv 780. výročia obnovenia mestských privilégií a malo spojiť veľkých aj malých Zvolenčanov a priblížiť im históriu mestských hradieb.