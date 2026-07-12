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Do rezervného fondu Hlohovca pribudne vyše 936.000 eur

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Hlohovec (vrátane rozpočtových organizácií) dosiahol vlani schodok vo výške takmer 450.000 eur.

Autor TASR
Hlohovec 12. júla (TASR) - Do rezervného fondu mesta Hlohovec pribudne na základe vlaňajšieho hospodárenia takmer 936.000 eur. Táto suma je výsledkom zostatku finančných operácií po vyrovnaní rozpočtového schodku mesta za rok 2025. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta Hlohovec, ktorý prerokovalo tamojšie mestské zastupiteľstvo na júnovom zasadnutí.

Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Hlohovec (vrátane rozpočtových organizácií) dosiahol vlani schodok vo výške takmer 450.000 eur. Bežný rozpočet po vyňatí nevyčerpaných účelových prostriedkov vykázal prebytok 1,2 milióna eur, kapitálový rozpočet schodok v objeme 1,65 milióna eur. Zostatok finančných operácií bol 1,39 milióna eur.

Zo zostatku finančných operácií je na finančné vyrovnanie schodku rozpočtového hospodárenia použitých takmer 450.000 eur. Zostatok finančných operácií po vyrovnaní vo výške približne 936.000 eur sa pridelí do rezervného fondu mesta. Úverová zadlženosť mesta k 31. decembru 2025 dosiahla úroveň 9,9 percenta pri dlhovej službe na úrovni 3,7 percenta.
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