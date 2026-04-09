Do rezervného fondu mesta Sereď pribudne viac ako 1,7 milióna eur
Autor TASR
Sereď 9. apríla (TASR) - Do rezervného fondu mesta Sereď v okrese Galanta pribudne na základe vlaňajšieho hospodárenia vyše 1,71 milióna eur. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta za rok 2025, ktorý schválili seredskí mestskí poslanci na štvrtkovom zasadnutí zastupiteľstva.
Celkové príjmy mesta vrátane finančných operácií dosiahli za obdobie roka 2025 sumu 23,3 milióna eur a výdavky boli vynaložené v sume 20,74 milióna eur. „Po vylúčení z prebytku nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov predstavujú zdroje na tvorbu rezervného fondu sumu 1,71 milióna eur,“ uvádza sa v schválenom materiáli.
Nevyčerpané účelové finančné prostriedky v sume takmer 782.000 eur budú zahrnuté do príjmových finančných operácií mesta na rok 2026. Rozpočet celkových príjmov mesto naplnilo na 86 percent. Skutočne dosiahnutý objem kapitálových príjmov mesta dosiahol vlani takmer 347.000 eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 17 percent.
Rozpočet výdavkov sa naplnil na 76 percent. „Rozpočtované kapitálové výdavky mesta Sereď na rok 2025 (bez rozpočtových organizácií) predstavovali sumu 5,4 milióna eur. Skutočné kapitálové výdavky k 31. decembra 2025 boli vynaložené v úhrnnej sume takmer 683.000 eur, čo predstavuje plnenie ich rozpočtu na 13 percent,“ konštatuje záverečný účet mesta.
Dlh mesta bol po vylúčení zostatku istiny z úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania na úrovni nula percent. Dlhová služba mesta dosiahla 1,22 percenta.
