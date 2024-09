Do rezidentského pásma B v Trnave zaradia ďalšie parkovacie miesta

Trnava 18. septembra (TASR) - Trnavské mestské zastupiteľstvo schválilo v utorok (17. 9.) úpravu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava. Okrem zväčša formálnych zmien je jeho súčasťou aj zaradenie ďalších parkovacích miest do rezidentského pásma B. Konkrétne ide o parkovacie miesta na uliciach Terézie Vansovej a Jána Bottu.



Viceprimátor Marcel Krajčo na stredajšej tlačovej konferencii ozrejmil, že zmeny VZN vyplývajú z aplikačnej praxe. "Nemenili sa tarify, nemenili sa územia, nemenili sa pravidlá," zdôraznil. V prípade bezpodielového vlastníctva manželov má po novom na vydanie parkovacej karty "rezident zóny" postačovať súhlas iba jedného z manželov. Tieto zmeny majú nadobudnúť účinnosť od 7. októbra.



Trnavský primátor Peter Bročka na tlačovej konferencii informoval, že v najbližších týždňoch by malo byť realizované doznačenie zón na Linčianskej a v Prednádraží. "Pokryjeme tým všetky sídliskové a hlavné časti," podotkol. Radnica podľa jeho slov takisto pracuje na príprave tzv. bezrampového systému určeného primárne pre pásmo B. "Bude to veľmi pozitívne aj pre rezidentov mesta, ktorí budú prichádzať do zóny B a automaticky sa im oznámi, že táto zóna je pre nich bezplatná," dodal.



Trnavskí mestskí poslanci v utorok odobrili okrem iného aj štatút mládežníckeho parlamentu. Jeho členom môže byť fyzická osoba, ktorá má najmenej 13 a najviac 30 rokov, ktorá má trvalý pobyt, študuje alebo vykonáva záujmovú činnosť na území mesta. Menej ako 18 rokov môže mať aj predseda mládežníckeho parlamentu. "Vytvárame tým priestor, aby mladý, ambiciózny, iniciatívny človek nemusel čakať na vek 18 rokov," podotkla viceprimátorka Eva Nemčovská. Mládežnícky parlament mesta Trnava je poradný a iniciatívny orgán mestského zastupiteľstva a primátora Trnavy, nemá právnu subjektivitu.



Od septembra platia v meste zjednodušené pravidlá regulovaného parkovania. Parkovacie zóny sú spojené do pásiem označených písmenami A (centrum mesta), B (záchytné parkoviská, pre držiteľov parkovacích kariet sú zdarma), D (takzvané rýchloobrátkové parkoviská - D1 a D2), R (sídliská - R1 až R5) a H (časti mesta so zástavbou rodinných domov H1 a H2). Zóna C je parkovisko s rampovým systémom pri mestskej poliklinike a oblasť N predstavuje nespoplatnené plochy s vyznačenými parkovacími miestami.