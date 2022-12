Do rodinných domov v Trenčíne začali distribuovať odpadové nádoby

Trenčín 5. decembra (TASR) – Spoločnosť, zabezpečujúca v Trenčíne zber odpadu, začala s rozvozom 240-litrových odpadových nádob na papier do rodinných domov v meste. Informovala o tom Eva Mišovičová z kancelárie primátora Trenčína.



"Od 1. januára 2023 musí mať každý rodinný dom svoju nádobu na triedený zber. Modré nádoby umiestňujú pracovníci zberovej spoločnosti pred rodinné domy. Rozvoz nádob sa začal rodinnými domami v mestskej časti Juh. Do každej nádoby je vložený leták, ktorý obyvateľov informuje o tom, ako bude triedený zber z rodinných domov od nového roka zabezpečovaný," uviedla Mišovičová.



Od januára budúceho roka sa zmení aj systém zberu plastov, tetrapakov (viacvrstvových materiálov) a kovov. Každý rodinný dom podľa nej dostane aj žlté vrece, do ktorého budú obyvatelia odkladať okrem plastov už aj odpady z kovov a viacvrstvové kombinované materiály ako napríklad tetrapaky.



"Žlté vrecia budú distribuovať od 12. do 16. decembra 2022. Ak by občan po naplnení potreboval ďalšie vrece, vie si ho vyzdvihnúť na vrátnici niektorého z troch zberných dvorov v Trenčíne (Zlatovská, Soblahovská, K zábraniu) alebo v klientskom centre na mestskom úrade," doplnila Mišovičová.