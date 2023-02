Do roka má vyrásť nová výstavná hala vojenského múzea v Piešťanoch

Piešťany 3. februára (TASR) - Na základný kameň novej výstavnej haly veľkorozmerných militárií v objekte Vojenského historického múzea v Piešťanoch vo štvrtok slávnostne poklopal dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď spolu s riaditeľom Vojenského historického ústavu Miloslavom Čaplovičom a primátorom Petrom Jančovičom. Mala by podľa ministrových slov spĺňať nároky 21. storočia, poskytne priestor pre 75 múzejných exponátov a zmapuje vývoj vojenskej techniky na Slovensku po roku 1945.



"Ide predovšetkým o múzejné kusy z oblasti letectva, z ktorých niektoré čakajú už v trenčianskych leteckých opravovniach na svoju cestu do Piešťan. Výstavba novej haly by mala byť ukončená v priebehu jedného roka," uviedol minister. Projekt k začiatku realizácie trval podľa jeho slov tri roky, výstavbu schválila vláda. Celkové náklady na realizáciu projektu sú vyrátané na štyri milióny eur. Architektom projektu je Miroslav Ulbricht, ktorý pre návštevníkov naprojektoval aj rampu, odkiaľ sa na expozíciu bude dať pozrieť z inej perspektívy.



"Expozícia zmapuje vývoj vojenskej techniky od konca druhej svetovej vojny po súčasnosť postupne, v jednotlivých kapitolách, až po súčasnú kapitolu Ozbrojené sily SR. V poslednej časti sa upriamime na vojenské misie a medzinárodný krízový manažment, ktoré pripomenú úspešné operácie, na ktorých sa zúčastnili slovenskí vojaci. Piešťanská výstava nadviaže na expozíciu vo Svidníku, kde sú vojenské dejiny krajiny od roku 2014 po rok 1945," uviedol Čaplovič. Medzi exponátmi v pripravovanej hale návštevníci uvidia tanky, ktoré sa podieľali na oslobodzovaní Československa, nemecké exponáty z vojny, tiež produkty domácej zbrojárskej výroby vrátane prototypov. Okupáciu krajiny v roku 1968 pripomenie vtedajšia technika.



Podľa primátora Piešťan rozširovanie a modernizácia expozícií vojenského múzea je dobrou správou aj pre samotné mesto. "Sme regiónom cestovného ruchu, každá aktivita na jeho obohatenie je prínosom. Ide o celoročný projekt, čo vnímame ako dobré," povedal. Podľa neho bude nová expozícia obohatením aj Leteckých dní, ktoré sa konajú na susediacom letisku a počas ktorých býva múzeum pre návštevníkov prístupné.