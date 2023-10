Do roku 2025 má byť bez bariér 20 stredných škôl v Trnavskom kraji

Trnava 20. októbra (TASR) - Do roku 2025 by malo byť debarierizovaných 20 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Krajská samospráva plánuje na tento cieľ vynaložiť 3,6 milióna eur, polovicu z toho v budúcom roku. Uvádza sa to v Stratégii rozvoja školstva TTSK na roky 2023 až 2027, o ktorej budú poslanci Zastupiteľstva TTSK rokovať na svojom najbližšom zasadnutí.



Kapitola Modernizácia škôl a školských zariadení uvádza okrem toho aj zámer návratu vedy do gymnázií. Jeho cieľom je modernizácia chemických, fyzikálnych, prírodovedných laboratórií na školách, v roku 2024 bude na to potrebných okolo 1,2 milióna eur. Pokračovať chce aj v programe Šport pre všetkých a dokončiť zámer rozvoja športovej infraštruktúry, ktorý realizuje od roku 2020. Do projektu rozvoja odborných učební a dielní chce TTSK vložiť v nasledujúcich dvoch rokoch 3,5 milióna eur.



Prioritnými investíciami TTSK sú okrem iných rekonštrukcia skleníkov, vzdelávacích záhrad a vzdelávacieho parku na Spojenej škole v Rakoviciach pri Piešťanoch, príprava a implementácia Športovej akadémie na Spojenej škole v Trnave, rekonštrukcia vzdelávacej farmy a vzdelávacieho poľnohospodárskeho areálu na trnavskej Strednej odbornej škole (SOŠ) poľnohospodárstva a služieb na vidieku. Investície bude smerovať aj do rekonštrukcie telocvične pre Hádzanárske stredoškolské tréningové centrum na Spojenej škole v Dunajskej Strede či do rekonštrukcie konferenčnej sály SOŠ obchodu a služieb v Trnave. Podstata zámeru spočíva v postupnom znižovaní modernizačného dlhu a zlepšovaní vybavenia škôl. Na účely modernizácie využíva TTSK vlastné zdroje, zdroje z plánu obnovy a odolnosti i zdroje európskych fondov.