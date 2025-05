Do Rooseveltovej nemocnice v B. Bystrici začne jazdiť viac trolejbusov

Banská Bystrica 2. mája (TASR) - Do Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici, kde v súčasnosti stavajú novú nemocnicu, začne od pondelka 5. mája jazdiť viac trolejbusov. Mesto pristupuje k zmene cestovných poriadkov MHD, ktorá spočíva v posilnení trolejbusových liniek č. 3 a 5 od zastávky Vozovňa v smere do Rooseveltovej nemocnice a späť. Cieľom je motivovať ľudí, ktorým to zdravotný stav dovoľuje, aby využili záchytné parkoviská pri obchodných centrách, nasadli na MHD a pohodlne sa odviezli do nemocnice. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Dopravní experti spracovali pre Rooseveltovu nemocnicu už v minulom roku balík opatrení smerujúci k vytvoreniu adekvátnych podmienok pre aktívne využívanie MHD a zlepšenie dostupnosti nemocnice počas výstavby tej novej. Okrem regulácie parkovania či vytvorenia bus pruhov, vďaka ktorým môžu autobusy a trolejbusy jazdiť v porovnaní s autami rýchlejšie, pristupuje nemocnica k zabezpečeniu bezplatných záchytných parkovísk pri obchodných centrách v mestskej časti Radvaň-Kráľová a v časti mesta Sídlisko.



„Záchytné parkoviská sú bezplatné a v priebehu dňa nie sú vyťažené v porovnaní s parkoviskami v tesnom dotyku s nemocnicou, ktoré sú plné a spoplatnené. Chceme tak motivovať a podporiť v rozhodovaní ľudí, ktorým to zdravotný stav dovoľuje, aby nechali automobily doma alebo na záchytných parkoviskách a presadli do MHD. Vďaka nej sa pohodlne dostanú do nemocnice,“ konštatovala riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková.



Linky MHD č. 3 a 5 posilnia pridaním nových spojov alebo ich doplnením aj cez školské prázdniny. „Taktiež sa na už existujúcich linkách upravili časy, aby na seba nadväzovali, vďaka čomu môžeme posilniť trasu do nemocnice zo záchytného parkoviska pri Tescu. Zo záchytného parkoviska Kaufland pri železničnej stanici je zabezpečená dobrá dopravná obslužnosť MHD už v súčasnosti. V čase rannej špičky medzi 6.00 a 9.00 h odchádza z tejto zastávky do nemocnice 29 spojov, čo znamená, že autobus alebo trolejbus jazdí týmto smerom každých zhruba šesť minút,“ vysvetlil primátor Ján Nosko.



Parkovanie na záchytných odstavných parkoviskách funguje bezplatne na systéme Park and ride, čiže ‚príď, zaparkuj a cestuj verejnou dopravou‘. Na ich existenciu budú upozorňovať aj veľké návestidlá na vstupe do Banskej Bystrice na rýchlostnej ceste R1 od Zvolena a Brezna.