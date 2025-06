Do rozhodnutia ÚS nemôže mesto Košice rozhodovať o mestských častiach

Košice 12. júna (TASR) - Mestské zastupiteľstvo (MsZ) do konečného rozhodnutia Ústavného súdu (ÚS) SR o zákone o meste Košice nemôže rozhodovať o usporiadaní mestských častí (MČ) v Košiciach. Vyplýva to z reakcie mesta Košice na stredajšie (11. 6.) rozhodnutie ÚS. Poslanecký Košický klub považuje tému efektívnejšieho usporiadania Košíc naďalej za prioritu.



Mesto Košice berie na vedomie rozhodnutie ÚS SR. Zároveň je presvedčené, že jedinou správnou cestou aj naďalej ostáva nezávislá a odborná analýza týkajúca sa počtu MČ a riadenia samosprávy, na ktorej sa pracuje. „Odmietame politizovanie tejto témy a populistickú snahu o zviditeľnenie sa niektorých politikov, ktorí požadujú zmenu či redukciu MČ bez poznania presných dát, súvislostí a komplexných odpovedí na odborné otázky. Naopak, našou dlhodobou snahou je predovšetkým jednotný, zmysluplný, hospodárny a pre občana prospešný systém riadenia samosprávy tak, aby naše mesto napredovalo a bolo úspešné aj v budúcnosti,“ povedal pre TASR hovorca mesta Dušan Tokarčík.



ÚS SR podľa stredajšieho rozhodnutia posúdi ústavnosť časti zákona o meste Košice, ktorá umožňuje zrušenie či zlúčenie MČ bez konania miestneho referenda. Návrh generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku v tejto veci ÚS prijal na ďalšie konanie v celom rozsahu. Zároveň pozastavil účinnosť sporných ustanovení. Žilinka napadol zmenu v zákone na podnet 14 MČ Košíc.



Najmä starostovia menších MČ považujú zmenu počtu MČ bez konania miestneho referenda za diskriminačnú. „V tomto štádiu konania je podstatné, že ÚS prijal podanie generálneho prokurátora na ďalšie konanie. Taktiež je zásadné, že vyhovel v podstate celému návrhu generálneho prokurátora o pozastavenie účinnosti tých ustanovení zákona o Košiciach, podľa ktorých mohli poslanci MsZ sami rozhodnúť o zmene alebo zlúčení MČ nadpolovičnou väčšinou. Nie je teda v tomto smere v súčasnosti možné prijímať uznesenia o zmene štatútu mesta,“ uviedol starosta MČ Košice-Ťahanovce a bývalý predseda košickej Rady starostov Ján Nigut.



O redukcii MČ v Košiciach, ktorých je 22, sa vedie diskusia už roky. Naposledy túto tému otvoril poslanecký Košický klub. Jeho predseda a starosta MČ Sídlisko KVP Ladislav Lörinc podľa vlastných slov rozhodnutie ÚS plne rešpektuje. Tému efektívnejšieho usporiadania Košíc však naďalej považuje za prioritu, keďže ide podľa neho o dlhodobo neudržateľný model fungovania mesta. „Táto téma sa pre nás neskončila, len akceptujeme, že si vyžaduje viac času, trpezlivosti a odborného prístupu. V záujme mňa i mojich kolegov je mať funkčné a finančne zodpovedné mesto, ktoré nebude plytvať verejnými zdrojmi na zbytočné zdvojené štruktúry, ale bude ich smerovať do služieb, údržby a rozvoja mesta. Aj naďalej budem hľadať spôsoby, ako túto tému otvárať vecne, konštruktívne a bez zbytočnej politiky,“ dodal.