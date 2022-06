Do rozprávkovej krajiny na Liptove chcú toto leto prilákať 20.000 ľudí

Liptovský Mikuláš 13. júna (TASR) - Letné prázdniny sa tento rok na Liptove začnú v rozprávkovom duchu. Festival Za siedmimi horami ponúkne rodinám s deťmi takmer 40 rozprávkových príbehov v podaní 12 bábkových divadiel, tvorivé dielne a vzdelávacie aktivity. TASR o tom informovala projektová manažérka podujatia Katarína Šarafínová. Po obmedzeniach, spôsobených pandémiou v predchádzajúcich dvoch ročníkoch, by chceli organizátori prilákať do rozprávkovej krajiny 20.000 návštevníkov a poskytnúť im stovku hodín pódiového programu.



Podujatie bude od 1. do 4. júla a od 9. do 10. júla. Na rozprávkovú krajinu sa zmení sedem rôznych miest v regióne. "Pre veľký záujem návštevníkov sme sa rozhodli zdvojnásobiť počet dní na šesť a pridať nové programové lokality. Rozprávkami to bude žiť počas prvých dvoch júlových víkendov aj v Liptovskom Mikuláši, v Maladinove, Liptovskom Hrádku, v Hrabovskej doline a v Jasnej," uviedol predseda predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov Ján Blcháč.



Piate výročie festivalu prídu osláviť aj Paci Pac, Spievankovo, Sranda Banda, Sníček Hugo, Teáter Komika a kúzelník Talostan. "Našou ambíciou je nielen zabávať, ale aj vzdelávať. Aj tento rok sme preto pre návštevníkov pripravili množstvo interaktívnej zábavy na tému ochrana prírody, života a zdravia, deti budú súťažiť vo finančnej olympiáde, naučíme ich správne si umývať zuby a športovať," objasnil riaditeľ festivalu Michal Rybanský s tým, že vstup je pre návštevníkov bezplatný.



Na jednotlivých programových miestach tento rok vyrastú nové pódiá, v Jánskej doline bude návštevníkov voziť ekologický autobus. "Chceme nielen chrániť ovzdušie, ale prostredníctvom workshopov aj učiť rodiny, ako chrániť prírodu, separovať odpad a vážiť si zdroje čistej pitnej vody," dodala Šarafínová.