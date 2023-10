Do rozvoja cyklotrás na Gemeri chce kraj investovať vyše 10 mil. eur

Rožňava 20. októbra (TASR) - Do rozvoja cyklotrás v okrese Rožňava by mohol Košický samosprávny kraj (KSK) v najbližších rokoch investovať vyše desať miliónov eur. Počíta s tým v Koncepcii budovania Cyklodestinácie Gemer. Najvýznamnejšou investíciou by bola cyklotrasa s názvom Gemer Trail s dĺžkou viac ako 50 kilometrov, ktorá by prepojila najväčšie atrakcie regiónu. KSK o tom informoval na svojej oficiálnej webovej stránke.



Koncepcia budovania Cyklodestinácie Gemer, ktorú si dal kraj vypracovať, obsahuje plánované investície a aktivity v okrese Rožňava v rozmedzí rokov 2024 až 2030. Dokument prináša riešenia s cieľom zvýšiť počet i bezpečnosť cyklistov, ktoré sa dotýkajú až 60 obcí na Gemeri. Koncepcia bude v pondelok (23. 10.) predmetom rokovania Zastupiteľstva KSK.



Najvýznamnejšou investíciou v rámci plánovaného rozvoja cykloturistiky na Gemeri je cyklotrasa s názvom Gemer Trail s odhadovaným rozpočtom sedem miliónov eur. S dĺžkou 52 kilometrov má prepojiť najväčšie atrakcie regiónu, trasa má viesť po cyklistických cestičkách, upravenej hrádzi rieky Slaná a modernizovaných účelových komunikáciách s minimálnym pohybom vozidiel. Cieľom KSK je, aby cyklotrasa prilákala 100.000 cyklistov ročne.



Väčšia časť Gemer Trailu je plánovaná v údolí rieky Slaná, trasa by vytvorila spojenie medzi kaštieľom v Betliari, hradom Krásna Hôrka, Brzotínom, areálom Gombaseckej jaskyne, Plešivcom, obcou Dlhá Ves a jaskyňou Domica. Koncepcia rozvoja cykloturistiky na Gemeri zahŕňa tiež vybudovanie trasy s názvom Krásnohorský Trail za približne dva milióny eur, ktorá by ako rozšírenie Gemer Trailu vytvorila napojenie na úpätie Národného parku Slovenský kras a Krásnohorskú jaskyňu. Realizáciu projektov plánuje KSK financovať z externých zdrojov.



"Región Gemer priťahuje najmä cyklistov-športovcov, ktorí vyhľadávajú menej známe miesta. Už teraz tam existuje pomerne rozsiahla sieť 24 cykloturistických trás v dĺžke 608 km. Až 80 percent z nich je určených pre horské bicykle, zvyšok tvoria trasy pre cestné bicykle. Koncepcia rozvoja Cyklodestinácie Gemer ráta s prepojením športových a turistických zážitkov či rozšírením cyklistických trás o ďalších 148 kilometrov," priblížil predseda KSK Rastislav Trnka s tým, že súčasťou cyklotrás má byť aj infraštruktúra v podobe stojanov na bicykle, informačných panelov či oddychových miest a nabíjacích staníc pre elektrobicykle.